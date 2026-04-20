No es la lluvia, es la ciudad que construimos

Cada vez que llueve en Santo Domingo, la historia se repite. Calles convertidas en ríos, vehículos varados, tapones interminables, familias afectadas y una ciudad que, por horas, deja de funcionar.

Y entonces decimos: “es que llovió demasiado”.

Pero la verdad es otra.

En Santo Domingo no es que llueve más que antes. Lo que ocurre es que nuestra ciudad no está diseñada para manejar la lluvia.

Durante décadas, hemos construido calles que repelen el agua en lugar de absorberla. Hemos cubierto la ciudad de superficies impermeables —asfalto tradicional, concreto, aceras selladas— que impiden que el agua se infiltre en el suelo. El resultado es predecible: cada gota de lluvia corre sin control hasta saturar drenajes que, en muchos casos, son insuficientes o están obstruidos.

Así, una lluvia intensa —que debería ser manejable— se convierte en un problema urbano.

Lo preocupante es que seguimos haciendo lo mismo. Reparamos calles, asfaltamos avenidas, construimos parqueos… pero repetimos el mismo modelo que genera las inundaciones. Es como intentar secar el piso sin cerrar la llave.

Sin embargo, el mundo ha avanzado. Hoy existen soluciones que permiten a las ciudades convivir con la lluvia de manera inteligente. Una de ellas es el uso de pavimentos drenantes, también conocidos como asfalto poroso.

En lugar de expulsar el agua, este tipo de pavimento permite que atraviese la superficie y se infiltre en el subsuelo, reduciendo significativamente la acumulación en las calles. Su impacto es claro: menos charcos, menos desbordamientos, menos accidentes y una ciudad más funcional incluso bajo condiciones de lluvia.

Este tipo de soluciones ya se utiliza en países como Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y Japón, donde ciudades con altos niveles de lluvia han incorporado pavimentos porosos en calles, parqueos y zonas urbanas vulnerables como parte de sus estrategias de drenaje sostenible.

Por ejemplo, la avenida George Washington, nuestro querido Malecón, a pesar de estar justo al lado del mar Caribe, cuando llueve se inunda de tal forma que se vuelve prácticamente intransitable. Si el asfalto en esa vía fuera poroso, gran parte del agua sería absorbida de inmediato, filtrándose hacia el subsuelo y drenándose entre las rocas y el acantilado sobre el cual está construida la avenida.

Gran parte del suelo del Distrito Nacional descansa sobre una base rocosa, asentada sobre antiguos acantilados que dieron origen a la ciudad de Santo Domingo. En condiciones naturales, este tipo de suelo tiene la capacidad de manejar adecuadamente el flujo y la absorción del agua. Sin embargo, con el paso del tiempo y el modelo de desarrollo urbano adoptado, ese suelo —que originalmente drenaba— ha sido cubierto y sellado casi por completo. Hoy, el Distrito Nacional está construido sobre un terreno que puede manejar el agua, pero lo hemos convertido en uno que la rechaza.

Por supuesto, esta no es la única solución. También es necesario mejorar el drenaje pluvial, mantener limpios los imbornales y ordenar el crecimiento urbano. Pero lo que sí es evidente es que no podemos seguir pavimentando la ciudad con materiales que agravan el problema.

Es momento de comenzar a pensar distinto.

Santo Domingo no puede seguir siendo una ciudad que se paraliza cuando cae agua del cielo. La lluvia no es el problema. El problema es que seguimos construyendo una ciudad que no sabe convivir con ella.

Por esa razón, propongo que, a partir de ahora, el Gobierno y los ayuntamientos comiencen a implementar el uso de asfalto poroso, especialmente en las zonas inundables, las más vulnerables y en los principales centros de concentración urbana del Distrito Nacional.

Y eso, definitivamente, sí podemos cambiar.