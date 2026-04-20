La función pública no es blanco libre para la difamación

En toda democracia moderna, quienes ejercen funciones públicas están sometidos al escrutinio ciudadano. Esa es una regla básica del sistema republicano. Pero de esa verdad se desprende otra, repetida con frecuencia en redes sociales y debates políticos, que asegura que a cualquier funcionario público se le puede decir cualquier cosa, sin límites ni consecuencias. Jurídicamente, esa afirmación es falsa.

La libertad de expresión protege la crítica, incluso la crítica dura, incómoda y molesta. Lo que no protege es la difamación, la injuria ni la intromisión ilegítima en la vida privada. Y eso aplica también cuando la persona señalada ocupa un cargo público. En un Estado constitucional, ejercer una función pública no elimina derechos fundamentales como el honor, la dignidad o la intimidad.

En los sistemas democráticos, como el dominicano, los funcionarios administran recursos públicos, ejecutan políticas estatales y toman decisiones que afectan directamente a la ciudadanía. Por ello, están sujetos a vigilancia social, crítica política y evaluación permanente. Al efecto, ministros, alcaldes, legisladores, directores generales, jueces y demás servidores públicos deben responder ante la sociedad por sus actos oficiales. Esa mayor exposición forma parte natural del cargo.

Sin embargo, una cosa es el control ciudadano y otra muy distinta la desprotección jurídica. Que una persona asuma responsabilidades públicas no significa que pierda su derecho al buen nombre o que pueda ser convertida en blanco de campañas de mentira, humillación o descrédito personal. Sin dudas, la democracia exige transparencia, no linchamiento reputacional.

La Constitución dominicana, en su artículo 49, reconoce que toda persona tiene derecho a expresar libremente pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin censura previa. Se trata de una garantía esencial del sistema democrático. Sin embargo, el propio texto constitucional establece límites precisos. El párrafo de ese artículo dispone que esas libertades deben ejercerse respetando “el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas”.

Lo anterior quiere decir que la libertad de expresión no fue concebida como permiso para calumniar, insultar o destruir reputaciones. Ningún derecho fundamental es absoluto, y así lo ha reiterado el Tribunal Constitucional dominicano. Cuando el ejercicio de una libertad vulnera derechos ajenos, corresponde al orden jurídico restablecer el equilibrio.

Aquí surge la distinción más importante: cuestionar la gestión de un funcionario no es lo mismo que difamarlo. Decir que un ministro actuó con ineficiencia, que un alcalde incumplió promesas, que una política pública fracasó o que una institución fue mal dirigida forma parte del debate democrático.

No obstante, algo completamente distinto a lo expuesto es atribuir delitos sin prueba, inventar conductas vergonzosas, difundir rumores, manipular hechos falsos o lanzar ataques puramente denigrantes dirigidos a destruir la reputación de la persona. Ahí ya no existe crítica pública legítima, lo que existe es difamación o injuria y eso no está protegido por la libertad de expresión.

Por su parte, el Tribunal Constitucional dominicano ha sostenido que los funcionarios públicos están sujetos, por la naturaleza de sus cargos, al control social ejercido mediante la opinión pública. Pero también ha advertido que la libertad de expresión no ampara “la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación”.

Más aún, el mismo Tribunal Constitucional ha establecido que los actos difamatorios e injuriosos relativos a la vida íntima o privada de quienes ejercen funciones públicas pueden ser sancionados conforme a la ley, porque nada aportan al control ciudadano sobre la gestión estatal. Las jurisprudencia nacional e internacional coincide en que cuanto más vinculada esté una expresión al interés público, mayor protección recibe; cuanto más falsa, personal y degradante sea, menor cobertura constitucional obtiene.

No obstante lo planteado, existe la idea equivocada de que internet es un territorio sin normas. Tampoco es cierto. El Tribunal Constitucional dominicano ha reconocido que la libertad de expresión se aplica en internet del mismo modo que en los demás medios de comunicación. Eso significa que las garantías son las mismas, pero también los límites.

Publicar una calumnia en televisión, en un periódico, en X, Instagram, TikTok o YouTube produce el mismo conflicto jurídico si se vulnera honor, intimidad o dignidad. La plataforma cambia; la responsabilidad básica, no. De hecho, en redes el daño puede ser mayor por la velocidad de difusión, la replicación masiva y la permanencia digital del contenido.

Sin duda alguna, la democracia necesita ciudadanos libres para cuestionar al poder. Necesita periodistas incómodos, opositores firmes y ciudadanos vigilantes. Sin crítica pública, el poder se vuelve opaco. Pero una democracia seria también protege la honra de las personas, incluso cuando ocupan la presidencia. El presidente debe tolerar más crítica que cualquier ciudadano común, pero no debe soportar mentiras deliberadas, campañas de descrédito personal o invasiones arbitrarias a su vida privada.

La regla final es sencilla: criticar a un funcionario público es un derecho; difamarlo no lo es. Y ningún texto constitucional, tratado internacional ni tribunal democrático ha dicho lo contrario.