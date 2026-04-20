Denunciar el fraude protege la integridad del sistema de visas

El fraude puede realizarse de muchas formas, esto incluye matrimonios realizados únicamente para obtener beneficios migratorios, uso indebido de visas, robo de identidad, documentos falsificados o declaraciones fraudulentas en solicitudes. El fraude de visa conlleva consecuencias graves. Mentir o presentar documentos falsos puede resultar en prohibiciones permanentes de visa bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos, lo que significa que una persona podría no volver a viajar a los Estados Unidos.

El proceso de verificación de visas de los Estados Unidos no termina una vez que se emite la visa. Las autoridades revisan continuamente a los titulares de visa para asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones migratorias estadounidenses. Evitar el ingreso de personas que puedan representar una amenaza es una medida clave para proteger a los ciudadanos estadounidenses dentro del país.

Si usted presencia o tiene conocimiento de fraude de visa o pasaporte, le exhortamos a reportarlo por correo electrónico a fraude@state.gov. Al enviar un reporte, incluya el nombre completo de la persona involucrada, todos los detalles relevantes del fraude sospechado y su información de contacto en caso de que se necesiten más datos.