¿Cuándo perdimos el país?

La sociedad lleva años degradándose. El proceso ha sido lento, sostenido, y cada día nos acercamos al punto de no retorno.

Los motoristas son enemigos públicos. Hay un 99% de probabilidades de que el motorista que usted vea en la calle no tenga licencia, matrícula y seguro. De cada 1,000 motoristas 993 son delincuentes (por aquello de que violan la ley). No es especulación, es estadística.

La muerte de David Carlos Abreu Quesada, asesinado el pasado sábado en el parqueo del Palacio de Justicia (¿?) de Santiago; no sin antes recorrer desesperado las calles, huyendo de una turba de animales motorizados que quería matarlo (algo que finalmente hicieron); no sin antes pararse frente a un cuartel del policía y suplicar protección, mientras anunciaba su próxima muerte; es algo que parte el alma.

Más que el vil y cobarde asesinato de un hombre de trabajo, hemos visto en tiempo real el colapso de la sociedad dominicana en todos los órdenes: institucional, moral y humano.

No es que las autoridades no pudieron impedir el desenlace, es que crearon conscientemente todas las condiciones para que ese evento sucediera. No nos engañemos, cualquiera puede ser David Carlos Abreu Quesada, nadie está a salvo. Los chalecos de FENAMOTO lo tienen escrito en su parte de atrás: “Un golpe a uno es un golpe a todos”, y los motoristas detenidos llevaron eso a sus últimas consecuencias.

El 99% de los motoristas que transitan las vías son delincuentes, actúan como delincuentes y se comportan como delincuentes. No respetan semáforos, aceras, elevados, túneles, direcciones de vía… Nada. ¿Y las autoridades? Bien, gracias.

El desorden del tránsito va in crescendo. Como manejamos, así pensamos, actuamos, vivimos. El país no colapsó el sábado, sino antes, cuando la clase política decidió mirar para otro lado. Cuando Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, decidieron que eso no era importante, prioritario ni urgente; cuando políticos populistas decidieron que había que dejar pasar esas cosas para ganar votos y no cosechar rechazos; cuando un liderazgo irresponsable renunció a su obligación de ordenar el país.

Los motoristas son homínidos básicos que pertenecen al reino animal, como tales, pueden ser domesticados con palo y zanahoria; pero en este país, este Estado y este gobierno, ni una ni la otra. Ni fiscalización ni sanción; ni orden ni registro; ni educación ni prevención. Nada. Sólo un sálvese quien pueda.

El problema es que ya nadie está a salvo. Cualquiera puede tener un problema menor con un motorista y terminar con una puñalada o un cristal roto. Cualquiera.

Los motoristas son los culpables, pero los políticos, funcionarios, legisladores, jueces y fiscales, son los responsables. Y no cambiará sin importar qué presidente o partido gane, pues todos –repito, TODOS– prefieren ignorar el problema, con tal de no perder un voto; a menos que el presidente asuma inmediatamente ese desafío como lo que es: una cuestión de Estado.