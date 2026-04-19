¿No les ha pasado que en su casa había una planta muy linda, pero la tuvieron que cortar?

No se crean que el problema era la planta, de hecho se encontraba en un buen momento, daba frutos, verdosa cual primavera y siempre linda para su dueño, pero una plaga comenzó a dañarla y hubo que cortarla.

Con esto se puede llegar a creer que el problema ha sido resuelto, pero la verdad es que no, la plaga sigue ahí, comiéndose otras plantas, arruinando su verde y limitándolas de dar frutos.

Porque el problema había que atacarlo desde la raíz, no desde la superficie, había que buscar algún remedio de la abuela o algún veneno, porque mientras la plaga siga ahí, continuará contaminando y dañando todo el jardín.

Y como si de jardín se tratara, en la vida hay que eliminar los problemas desde la raíz. No les voy a negar que es más fácil podar los árboles que intentar ver cuál es la verdadera razón por la que comienzan a secar sus ramas.

Sin embargo, cuando los problemas se mantienen latentes en nuestras vidas, siempre habrá daños colaterales en distintos aspectos, por más que intentemos remendar, como ramas secas las áreas de nuestras vidas se irán consumiendo, por plagas sin exterminar.