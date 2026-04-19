Promesas en el aire perfumado

El título del artículo proviene del estribillo de una canción lanzada en 1975 por el cantante español Danny Daniel titulada “Tu amor fue diferente”. En el tema musical, el cantautor narra como las promesas de un amor que lo decepcionó se quedaron en el aire perfumado.

La expresión la asocié la semana pasada con mi actitud casi obsesiva de reflexionar sobre los cambios que por tanto tiempo anhelo para que tengamos algún día un país diferente.

Confieso que, en muchas ocasiones, antes de escribir este artículo dominical, busco el enfoque positivo del tema, pero como se dice ahora en buen dominicano: “Hay gente que no coopera”.

Me pasó con las recientes lluvias y los daños dolorosos dejados en diversas comunidades del país, con pérdidas de vidas y bienes, así como estropicios considerables en infraestructuras, especialmente puentes, tendido eléctrico, vías de comunicación y viviendas.

Las visitas de funcionarios a las comunidades para “solidarizarse” con los afectados por los torrenciales aguaceros es lo más parecido al ejercicio de perfumar donde no se ha eliminado lo que hace tanto tiempo hiede.

Resulta que en esos barrios de la capital y localidades de provincias, hace tiempo que los residentes esperan por la solución de males que las copiosas lluvias y las consecuentes inundaciones desnudan con un tinte más dramático.

El colchón donado con otro gran aguacero también se dañará y los alimentos solo resuelven el sustento de unos días.LISTÍN DIARIO

Las deficiencias del drenaje, la fragilidad de puentes, la insalubridad en las cañadas, el pésimo servicio de recogida de basura, calles sin asfalto, contaminación sónica, viviendas construidas con serias precariedades y en lugares inapropiados, son tan solo parte de los males cuya solución sus moradores han esperado hasta por décadas.

Presidentes de la República y funcionarios apelan al mismo librito para responder ante el recurrente drama y dolor, sin importar el color del partido que gobierne.

Aprovechan esas catástrofes provocadas por fenómenos naturales para darse un baño de pueblo, llevando algunos enseres del hogar, mosquiteros y alimentos, paliativos que no atacan de raíz los problemas de sus moradores.

El recorrido incluye abrazar a personas de la tercera edad (evito usar el término peyorativo) y, si son del sexo femenino mucho mejor, porque implica una connotación más elevada de empatía. Sin que falte, además, la oportuna fotografía para que quede registrado ese gesto amable de alguien que no se deja obnubilar por el poder.

Y en poco tiempo, otra vez la indiferencia y el olvido, hasta el próximo gran aguacero o las campañas electorales, cuando vuelven a aparecer los políticos con promesas que también se quedan en el aire perfumado.

Todavía algunos residentes se dejan embobar y hasta abrazar como recurso de imagen. Pero por suerte otros ya comienzan a ver con un ojo más crítico esas visitas de funcionarios y políticos cuando están en medio de sus angustias.

Lo pude palpar en una crónica de la joven periodista Yarina Núñez sobre la visita de una funcionaria edilicia y de autoridades del Ministerio de Obras Públicas a Las 800 del sector Los Ríos de la capital, horas después de los copiosos aguaceros del pasado 8 de abril.

La indignación de los vecinos se resumió con una expresión lapidaria: “La historia se repite en Las 800 con cada intenso aguacero”.

Con evidente indignación, los moradores reprocharon a los funcionarios que en medio de esas circunstancias llevan raciones alimenticias, algunos enseres y fundas, pero no se preocupan por solucionar el problema de las inundaciones de raíz.

Les comparto algunas de sus expresiones expuestas a la reportera durante esas visitas a su sector: “Los dirigentes políticos sólo se pasean por aquí cuando hay situaciones como la actual”; “Cada vez que llueve a gran magnitud las pérdidas materiales nadie las recompensa”; “Aquí vienen, dan sus funditas y ya se acabó”; “Quieren que la gente se conforme con una comida y un colchón”; “¿Dónde quedan los moradores de esta comunidad, después que les dan la comida y el colchón?”

Esas familias ameritan soluciones definitivas para evitarles un drama que perdure mientras vivan.LISTÍN DIARIO

Y tienen toda la razón. El colchón donado con otro gran aguacero también se dañará y los alimentos solo resuelven el sustento de unos días.

Esas familias ameritan soluciones definitivas para evitarles un drama que perdure mientras vivan.

Los residentes de Las 800 coincidieron en que la solución a sus problemas no son visitas oportunistas, sino el arreglo de la cañada que tiene años de haberse iniciado y a la fecha no terminan los trabajos.

Ese desahogo verbal en Las 800 retrata la inocultable realidad de la mayoría de los sectores carenciados del país.

Paradojas de la vida, la canción mencionada al principio de esta reflexión está incluida en una producción musical que el cantautor español Danny Daniel tituló “Sé que me engañaste un día”, otro tema incluido en el álbum.

Parece que en algunos sectores sus moradores comienzan a despertar y tomar conciencia. No toleran que gobiernos y políticos los engañen un día más.

Que intenten perfumarles sus frágiles entornos con sueños y utopías.