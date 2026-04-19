Se me ocurrió una extrañeza mucho más compleja de la expuesta por el ilusionista que adoptó el nombre del protagonista de la novela de Charles Dickens. No soy David Copperfield, ni aspiro a ser famoso. Y menos, a vivir como él. Pero me atreví a desaparecer por unas horas a la isla Cuba. En su lugar correteaba un niño escapado de una infancia cruel, hijo de un padre hostil y a una madre débil.

Mi transfomación del niño en una isla no fue tan famosa como el acto del mago quien desapareció la Estatua de la Libertad. Ni atrajo inversionistas. Ni el mundo se puso de revés.

El niño de mi historia fue considerado rebelde por negarse a aceptar el futuro de miseria que le espera por su estatus social.

Lo transformé en Cuba sin pensar en política vernácula. No fue un sueño. El relato se apareció cuando pensaba qué escribir frente a la página en blanco y la historia me atrapó. No porque su autor, Charles Dickens, lo considerara su mejor obra, ni porque el mago en cuestión atravesara la Muralla China o se partiera en dos en la “cama de la muerte”. Fue por la similitud del personaje con la esencia del cubano de a pie con su dramático peregrinar manteniendo su dignidade donde quiera que llega. Mi acto de magia no fue definitivo. Solo duro el tiempo justo para mi ilusoria decepción. La isla de Cuba reapareció en el mismo lugar y el niño salió en busca de otra realidad afín con su personalidad rebelde y su razón de ser distinto.

Como cubano sé que mi país nunca volverá a ser lo que fue. Mis nietas y nietos no intentarán volver porque tienen otros intereses profesionales. Aman los países donde nacieron. Ya pasaron los tiempos donde se daba la vida por la tierra de sus padres.

Se debe esperar que algunas generaciones se dediquen a estudiar y a entender, para bien o para mal, lo que allí ocurrió. Pero allí nací y todo lo que ocurre me importa igual que sus dos millones de exiliados, o los seis millones que todavía soportan estoicamente un cautiverio.

No he venido a hablar de Cuba. Ni de cambios, ni de nada que guarde relación con los movimientos drásticos que la historia pone frente a mujeres y hombres para obligarlos a emigrar. A estas alturas de mi vida lo único que me mantiene luchando por mi vida son mis libros, los pasantes del Listín y mis nietas y nietos. Con ellos (hasta con los libros que escribo) podría sentarme conversar de música, libros, cine, fútbol y otras veleidades.

Mi salud ya no es la misma, pero todavía puedo verlos y eso me hace feliz. Desde el mundo donde vivo e intento describirlo tal y como se oculta ante mis ojos. Me obliga a sacar palabras exactas para llamar las cosas por su nombre.

Lo más repulsivo es mentir a sabiendas que se miente. Y mucho más cuando descubren al mentiroso actuar como si dijera una verdad irrevatible. Pienso en la novela “Crimen y castigo” de Fiódor Dostoyevski. Solo pretendo reproducir la impronta del asesino Raskólnikov al enfrentarse al oficial que investiga el crimen. Raskólnikov miente una y otra vez. El oficial sabe que miente, pero no tiene pruebas de su crimen. Solo conversaciones, giros narrativos, evasivas del criminal a pesar de la insistencia policial. Mucho después y movido por circunstancias que aquí no caben relatar, el criminal se incrimina y es sancionado a ocho años de cárcel en Siberia.

Solo la perseverancia frente al hallazgo inesperado hizo posible que aquel niño escapara de mi mente distraida y nada tuviera que ver con la desaparición de la isla de Cuba. Pero en mi memoria, fue posible convertir el espacio geográfico en una negativa a aceptar el futuro de sumisión. Estas crónicas me obligan a usar palabras exactas para llamar a las cosas por su nombre, y también para sacar demonios que intentan engañarme.