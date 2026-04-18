Valdez Albizu ha sido víctima de una campaña de fraudes financieros

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu denunció ante los organismos internacionales, en el marco de las reuniones primaverales del Fondo Monetario Internacional, FMI y del Banco Mundial, BM en Washington, D.C, que ha sido víctima de una campaña de fraudes financieros y digitales durante el 2024.

Valdez Albizu de esa manera salió al paso a esos intentos de fraudes que se producen por Internet y de lo cual dio cuenta a los organismos internacionales, cambiando su línea de ignorar los rumores que se ponen a circular por los medios electrónicos y que buscan defraudar a los contribuyentes menos avezados.

El gobernador del BCRD fue uno de tres invitados internacionales que comparecieron ante la reunión de los organismos multilaterales que se lleva a cabo hasta hoy sábado en la capital norteamericana, en la cual buscan enfrentar los fraudes por los medios electrónicos que al parecer escapan al alcance de la ley.

El funcionario ofreció detalles de las acciones que se vio precisado a emprender el BCRD para contrarrestar “una campaña de desinformación creada con inteligencia artificial mediante la cual se utilizaba su supuesta voz y figura para promover una plataforma de inversión fraudulenta”.

Para contrarrestar la campaña de fraudes, se presentaron al público programas informativos dirigidos a la población para desmentir el contenido, la gestión para eliminar los portales fraudulentos, el bloqueo de esos sitios, en coordinación con las autoridades de telecomunicaciones y el monitoreo constante de redes digitales para prevenir nuevas amenazas.

Valdez Albizu, quien ha mantenido una política de proteger al Banco Central de las polémicas y las discusiones de tipo político, planteó en la mesa redonda celebrada en Washington, DC, la necesidad de judicializar a los autores de los delitos financieros denunciados.

El gobernador citó la aprobación de un Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad del Sistema de Pago, el cual se interrelaciona con los bancos centrales miembros del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) y la actualización del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.

La denuncia de Valdez Albizu ante los organismos internacionales ocurre mientras se anunciaba en la capital norteamericana y en Teherán, capital de Irán, la reapertura del estrecho de Ormuz en tanto dure el alto al fuego entre esos países e Israel, en una guerra que ha puesto al mundo patas arriba.

El BCRD informó la semana que concluye que mantendrá su política monetaria en 5.25% anual y dejó sin cambios la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez en 5.75% y la de depósitos remunerados en 4.50%, todo ello debido al escalamiento de la crisis en el Medio Oriente.

Tomando en cuenta la situación internacional de alzas de precios de los combustibles y los fletes, el presidente Abinader garantizó al público que no habrá alza en los precios de la canasta familiar y adelantó que no se producirá este fin de semana aumento de precios de la gasolina, una preocupación general.

Abinader también invitó a dialogar a los dirigentes políticos opositores sobre el tema de la crisis global, lo que provocó la reacción de los políticos en sentido positivo. Comisiones de altos funcionarios del gobierno se reunieron durante la semana con los líderes de los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo.

El anuncio del cese al fuego entre Israel y el Líbano, donde se han guarecido milicias armadas partidarias de Irán, pero sobre todo la reapertura del estrecho de Ormuz para toda la navegación internacional, hizo que los precios del petróleo Brent cayeran hasta 90 dólares por barril desde su tope a principios de la semana en 110 dólares, y las bolsas de valores repuntaron.