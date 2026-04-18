Cooperemos con la Junta Central Electoral

La nueva Cédula de Identidad y Electoral, y también la Cédula de Identidad, han comenzado a ser expedidas conforme el calendario que había previsto la Junta Central Electoral desde hace ya un buen tiempo. Este calendario fue socializado con los medios de comunicación, con el empresariado, con los poderes públicos y con el pueblo en sentido general. Huelga reiterar la trascendencia de este documento que es nada más y nada menos el que nos exigen para todos los actos de nuestras vidas pública y privada que realizamos, es decir, un documento simplemente imprescindible.

La mayor relevancia la adquiere el indicado documento siempre que se lo considera desde la perspectiva del rol que juega en el funcionamiento de nuestra democracia, habida cuenta de que es el que habilita a los ciudadanos para ejercer el derecho que la sostiene y legitima en el más amplio sentido de la palabra: elegir y ser elegido. La actual Junta Central Electoral tiene un bien ganado abolengo en la planificación estratégico-funcional de los procesos que hacen posible la participación masiva y confiada de la población en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. El cambio y modificación del documento en cuestión constituyen un ingrediente importante para que las elecciones venideras alcancen el prestigio de las más transparentes y seguras de los últimos tiempos.

Con todo, ningún proceso nuevo está exento de dificultades. Y no es sino sobre la marcha que se va ajustando el engranaje productivo de resultados óptimos. En el caso de la cédula se necesita, además de las destrezas del personal humano de la Junta Central Electoral y de la infraestructura logística de que también dispone ésta, el concurso de cada ciudadano con derecho a obtener el documento. Hay que escuchar las instrucciones de la entidad. No es posible que usted espere le dispensen un servicio eficiente si usted mismo lo entorpece yendo a procurarlo fuera de la fecha pautada a su favor, contribuyendo a aglomeraciones innecesarias que perturban el buen desempeño del procedimiento de expedición.

Peor aún es la hipótesis que a veces he considerado: que algunos políticos sin escrúpulos se estén dando a la tarea de promover el desorden en la procura del documento, así como la circulación de falsos rumores acerca de supuestos peligros que acarreará cambiarlo. A tales propósitos, si alguno, debemos responder con la asistencia ordenada a los centros que expiden la Cédula de Identidad y Electoral, cumpliendo nuestro deber fundamental de fortalecer nuestra democracia y demostrando nuestra sana intención de cooperar con el valioso trabajo de la Junta Central Electoral.