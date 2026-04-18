Bellos gestos y la gratitud del pueblo

En uno de estos días hubo muestras preocupantes del comportamiento de las lluvias y sus devastadores efectos. Todo muy imprevisible, si se quiere simplificar el asombro. Unos lo atribuyen, más que a las nubes, a los taponamientos de basura de los drenajes existentes, no sin mencionar las cañadas descuidadas y las viviendas temerarias en sus orillas.

En fin, el hecho es que la propia autoridad experta ha quedado sorprendida y sus avisos finales se han sentido como hiperbólicos y parece que se impondrá la teoría del cambio climático y se dice; “Ya no hay lluvia del inmancable primero de Mayo, sino de Abril”. Así veremos “cuaresmas hembras” venciendo el estío todo el tiempo.

A mí me impactó lo sucedido en el mar y su riña con el tramo del Malecón con unos vientos inexplicables sobre Gazcue, de tanta velocidad que se vieron árboles bien establecidos volar en su seno. Se nos dijo con apego a buena técnica que se trató de unas nubes “retro convectivas, verticales”, que mueven esos fenómenos impetuosos.

De mi larga vida recordé cosas que hoy quiero relatar.

La tragedia del Memphis, aquel acorazado de cuatro chimeneas anclado en el Placer de los Estudios, dado que su calado no era para el Ozama. Era el día 29 de agosto de 1916, y un buque menor, el USS Castine, cañonero que actuaba como escolta, fue salvado por sus anclas.

Américo, mi hermano, 28 años mayor que yo, me dijo que vio en El Conde temprano a un grupo de oficiales de marina muy alegres y el tiempo “lucía sereno, aunque no radiante”.

Me contó que horas después se corrió la voz de que algo muy grave estaba pasando con el Memphis. La multitud se acercó a las rocas y el barco, estremecido, parecía haber sido estrellado sin poder dominarlo su tripulación.

Lo que ocurrió fue espantoso; llegaron olas enormes, entre ellas una que se calculó de 30 metros y arrojaron la nave sobre las rocas y la tragedia quedaba así consumada plenamente.

Desde luego, había mucha gente empeñada en hacer algo para el auxilio de un numeroso grupo de marinos que luchaban inútilmente por salvarse; sobre todo, los que venían ennegrecidos por el humo y el fuego de las calderas que se intentaron activar inútilmente.

Américo me decía: “Yo quedé cerca del grupo de oficiales que en la mañana se divertían en el Conde. Estaban frenéticos y angustiados al ver su barco zozobrar tan penosamente. El oficial de más alto rango dirigía con su voz de mando clara y fuerte los intentos de rescate y cuando se vio que todo se perdía, lo vi con un rosario en una mano y persignarse con la otra, mientras rezaba arrodillado.

Me dijo, además: “Fue muy conmovedor todo y a los soldados de ocupación que acudieron al lugar del desastre se les veía hombro a hombro con muchos dominicanos que se habían sumado a los auxilios. El caso fue muy doloroso. Murieron más de 42 marinos y oficiales y se condecoraron muchos de los compañeros supervivientes.”

¿Qué había sucedido? Las tres anclas de la nave de guerra fueron arrancadas por un llamado “mar de leva”, que es un fenómeno temible por su aparición abrupta y brutal.

Américo me agregaba que, en general, se sintió gran pena por los trágicos resultados y no faltaron los versos populares que sacaban consecuencias diversas de lo acontecido.

Una muestra que no he olvidado decía: “El cielo se contrarió / con tal abuso / y el mar le ayudó / sacando la nave de todo uso.” Otros, claro, eran de condolencia y pesar, no obstante encontrarse arriada la bandera nacional, como lo fuera por ocho años de la ocupación militar.

Muchos años después, en el 1946, me tocó juntarme con un amigo de adolescencia, Leandro Guzmán Abreu, hijo de don Efraín y doña Cilita. Estaba residiendo mi amigo en la segunda planta de una de las casonas que existían en el Paseo Padre Billini, que luego pasara a ser continuación del Malecón George Washington. Había otra casona donde vivía la tía Isabelita de Manuel Aurelio Tavárez Justo, Manolo, y a esa pasé tres años visitándola con frecuencia porque allí estudiábamos en el bachillerato Luis Espínola, mi inolvidable compadre que en paz descansa, Leo Nanita por igual y Juan B. Mejía, junto a quien pasaría a ser luego el más puro dirigente político de la República.

Una tarde Leandro y yo comentábamos lo que había ocurrido con un monumento discreto que quedaba casi al frente, que tenía unas frases esculpidas muy hermosas que decían: “Al ver la nave zozobrar perdida / un noble gesto les costó la vida.”

De esa tarde me llegó un dolor que nunca he podido evadir. Leandro era lo más parecido a un santo joven, apacible, sereno y valiente como sus ascendientes. Comentó con innegable amargura: “Ofende quien puede, no esos rastreros”, porque le habían puesto al pie otras frases obscenas y repugnantes.

Lo que ahondó mi dolor fue que, meses después, Manolo y el grupo estuvimos en el pequeño monumento y la reacción de Manolo fue la misma de Leandro Guzmán Abreu acerca de la gratitud del pueblo por los grandes gestos.

La Patria está en peligro sin que se vislumbre aquella calidad humana que “a la guerra a morir se lanzó”, como reza nuestro himno. La inmolación de ambos por la Patria, es inmortal.