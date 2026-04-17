Valor de un gesto

No siempre abundan las muestras de consideración hacia el otro; sin embargo, cuando aparecen, aun en su forma más sencilla, revelan que persisten pese a la prisa, el egoísmo y la indiferencia.

Puedo decir cuándo lo experimenté. Fue el día de la inauguración de la Conferencia del Poder Judicial 2026, en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este. El salón principal estaba colmado de jueces, funcionarios e invitados, y no había asientos disponibles.

Allí se encontraba la magistrada Miguelina Vargas Santos, del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noroeste, quien había llegado temprano y ocupado su lugar en las primeras filas. Al advertir que yo no tenía dónde sentarme, se levantó y quiso cederme su asiento.

No fue un gesto calculado. Fue espontáneo. En ese instante se hizo evidente algo más profundo: no era solo una muestra de buena educación, sino una forma de mirar al otro con dignidad; esa cortesía que, como enseñaba san Francisco de Asís, es hermana de la caridad.

Aquella actitud trascendía su cargo. No era solo el proceder de una magistrada, sino una forma de reconocer al otro.

Confieso que me resultó difícil aceptar ese ofrecimiento por su investidura. La saludé, le agradecí y, en señal de respeto, le besé la mano. Sin embargo, en ese gesto se reveló la calidad humana de la magistrada: poner al otro por encima de sí misma.

Quedó, finalmente, la certeza de que el bien, cuando es auténtico, no se impone; simplemente se ofrece. En ese ofrecerse se revela lo esencial del amor al prójimo, principio que debe orientar la función de todo buen juez.