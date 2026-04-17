Al único Dios

“Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abd-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid…”, Daniel 3:26.

Tres jóvenes, siervos del Dios verdadero, salieron ilesos del candente horno de fuego al que fueron lanzados ante la arrogancia y orgullo de un rey pretendiendo ser un dios.

El Señor sólo es digno de adoración y alabanza. Y los llamados a servirle de corazón, sin dudas, pasaremos por diversas pruebas de fuego.

Sin embargo, Dios es todopoderoso y nos librará del mal, concediéndonos la victoria contra los ataques del maligno.