Trump versus el Papa: un choque que debilita la paz global

El enfrentamiento entre Donald Trump y el papa León XIV revela un choque de visiones sobre la guerra, la migración y el papel moral de la Iglesia en la política mundial. Lo que comenzó con una crítica del pontífice a las amenazas de Trump de “borrar” a Irán del mapa y a su estrategia militar ha terminado en una cadena de ataques personales del presidente contra el Papa en redes sociales, donde lo ha tildado de “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”. Este tono confrontacional, amplificado por medios y plataformas digitales, erosiona la figura de ambos líderes y envía al mundo el mensaje de que la diplomacia y el diálogo moral han sido sustituidos por la descalificación pública.

Desde el punto de vista internacional, las consecuencias negativas son evidentes. Por un lado, el Vaticano pierde margen para actuar como mediador discreto en conflictos como la guerra en Irán o las tensiones en Oriente Medio, justo cuando su credibilidad como actor de paz es crucial. Por otro, Estados Unidos se arriesga a deteriorar su relación con 1.400 millones de católicos en el mundo y con gobiernos que valoran la voz del Papa en temas de derechos humanos, migración y pobreza. La ruptura entre la Casa Blanca y Roma introduce ruido adicional en los mercados energéticos y en las negociaciones diplomáticas, porque el choque se da en medio de amenazas militares y disputas por el estrecho de Ormuz.

El costo político interno para Trump también es considerable. Parte de la base católica conservadora, que había respaldado su agenda en temas de seguridad y moral pública, ve con incomodidad que el presidente ataque frontalmente al primer Papa estadounidense, al que acusa de ser “demasiado liberal” y “blando con el crimen”. Analistas señalan que esto puede fragmentar el apoyo dentro de sectores religiosos clave y abrir un flanco para sus adversarios, que lo presentan como un líder dispuesto a sacrificar la unidad social por réditos electorales inmediatos. Además, el uso de imágenes manipuladas y mensajes en mayúsculas incrementa la percepción de irresponsabilidad en el manejo de asuntos sagrados para millones de creyentes.

Para Colombia, este choque tiene varias repercusiones preocupantes. El país, de mayoría católica y tradicionalmente sensible a los pronunciamientos del Vaticano en temas de paz, puede ver debilitado un referente moral que ha respaldado diálogos con grupos armados y la defensa de los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades. Si el Papa aparece como figura “politizada” por la confrontación con Trump, su capacidad de influir en élites políticas y económicas colombianas podría reducirse, justo cuando la agenda de paz total y la crisis migratoria requieren voces de autoridad ética. Al mismo tiempo, el alineamiento automático de algunos sectores con la postura agresiva de Washington frente a Irán o frente a la migración puede profundizar polarizaciones internas y debilitar la apuesta por soluciones multilaterales y dialogadas. Que el mayor líder político de Occidente y el máximo referente de la Iglesia católica se traten como enemigos no es un simple rifirrafe mediático: es una señal inquietante de retroceso civilizatorio que también golpea a Colombia.

La autora es exdiplomática, escritora y analista internacional