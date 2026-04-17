“Serenamente gris”

La lluvia cae, y al hacerlo, nos pone en alerta, como si el agua convocara al caos y el infortunio; como si aquellas gotas fueran, más que bendiciones, preludio de tragedias.

La vida fluye como el agua misma, Heráclito siempre lo supo, aunque él fluyó también hace tiempo y nosotros seguimos aquí; aunque no seamos nosotros, sino otros, los de siempre; la terca bestia que no se resigna a morir desde el instante mismo que comenzó a caminar en la sabana.

Esos primeros años condicionaron todo. La evolución hizo la selección natural y en el camino quedaron aquellos individuos que no pudieron adaptarse exitosamente al entorno; los genes de quienes no observaron y aprendieron lo suficiente, no pudieron transmitirse; y sólo quienes entendieron las claves del entorno y pudieron transmitirlas a sus descendientes, colonizaron la Tierra.

Dentro del repertorio de recursos de supervivencia, muchas adaptaciones biológicas derivadas de mutaciones aleatorias fueron transmitidas, gracias a los genes exitosos; las prácticas sociales, culturales, y los mecanismos de identificación de alertas, riesgos y oportunidades, fueron transmitidos oralmente, muchos de los cuales subsisten hoy día, condicionando el marco mental de nuestra vida.

La predisposición a ciertos olores, colores, sonidos y formas fue la consecuencia de milenios de prueba y error, y, así como todavía tememos a las setas o los colores brillantes, así también el mecanismo de condicionamiento selectivo hizo que asociáramos ciertas situaciones a evocaciones de sentimientos o recuerdos, transmitidos de generación en generación.

El sapiens tiende por naturaleza a las asociaciones mentales. El fuego evoca protección, calidez, y cercanía; el sonido del trueno, temor; el crujir de una rama en la noche, alerta; la lluvia, recogimiento. Hablamos de impulsos naturales donde el “Efecto Proust” es tan sólo uno de ellos, de ahí que seamos capaces de reflotar desde el fondo de la memoria recuerdos y situaciones –agradables o no– desde que se materializa el efecto disparador.

Deseamos inconscientemente un chocolate, un caldo, un acoteje o un acurruque, porque la lluvia reclama refugio y reflexión, mientras uno se rinde a la nostalgia… o al deseo.

Lo otro, lo de tener que salir corriendo de un lugar a otro, con miedo a no llegar o a quedarse en el camino, es una consecuencia indeseada de este proceso de urbanización de la existencia y de renuncia al lento discurrir de las cosas, que había regido la vida desde siempre; la claudicación de una sociedad que más que el día a día, vive el segundo a segundo.

La inmediatez nos ha arrebatado el placer de ver la lluvia caer. Lo del trauma que genera es consecuencia de la ausencia de ordenamiento territorial, corrupción política, incompetencia estatal, limitaciones del marco mental vigente y voracidad empresarial… porque como excusa, el Cambio Climático llegó de último, porque ya el caos existía.

La lluvia cae, el chocolate está servido, el sancocho hirviendo, sus ojos me miran… y toda la ciudad está inundada.