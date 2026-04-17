El Salto de la Pulga

1 Datos que dan ganas de llorar: En enero, las EDE compraron energía por unos $15, 500 millones, y solo cobraron unos $9,500 millones. ¡Y sin solución a la vista!

2 El año pasado, el Gobierno gastó $105 mil millones subsidiando al sector eléctrico. ¿Cuánto será este año con el petróleo encaramao?

3 Altamente, pero muy altamente preocupante, la foto manipulada que coloca a Trump en sustitución de Jesús en la sanación de un enfermo.

4 Que los propietarios del terreno de la Máximo Gómez con 27 hayan tenido que esperar más de 20 años para recuperar su propiedad, habla mal de nuestro Estado de derecho.

5 Según el diputado Carlos de Pérez, 93% de hombres no cumple con pagar la pensión alimenticia de sus hijos. ¡Somos un país de madres que también son padres!

6 Aunque, por la indignación causada, los jueces de la Cámara de Cuentas decidieron poner la reversa al auto aumento de ingresos, el nefasto precedente quedó asentado.

7 El presidente suele convocar a líderes de oposición cuando algo requiere consenso. ¿Por qué nunca invita al líder del glorioso Partido Revolucionario Dominicano?

8 Barbecue me vacila. Cuando se le creía concentrado en enfrentar la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas, el barbarazo aparece volando chichiguas.

9 Al padre Nino, su cohorte sacerdotal y compartes, alguien debe ponerle bridas para controlar sus desbocadas euforias. Agredieron a una empresa que realizaba estudios de suelo en la demarcación de Jacagua.

10 Le vi diciendo en televisión que “a él tendrán que matarlo”. ¿Estará soñando con un levantamiento guerrillero tipo Manolo?

11 Abinader no ha tenido suerte con los que nombra en Agricultura. Recientemente se desató una renunciadera, con cartas acusadoras y quejosas.

12 La imagen institucional norteamericana no puede seguir bajando. El hijo del expresidente Biden desafió a dos de los hermanos Trump… ¡a una pelea en jaula!

13 El terror de los autores dominicanos en la puesta en circulación de sus libros se agrupa en ASODOPICA (Asociación Dominicana de Picadores).

14 Sus miembros, son analfabetas funcionales que van a todas las actividades culturales y puestas en circulación de libros, a comer y beber sin ser invitados.

15 Y le piden al autor su libro autografiado para ir a vendérselo a un comprador de El Conde y, con el dinero de la venta, comer y beber romo.

16 No trabajan y se dedican a pedir dinero a los viandantes conocidos a cambio de darles coba o adularles, que es lo mismo a ser un lambón.