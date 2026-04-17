Hay comportamientos, hábitos, palabras y personas que se convierten, con intención, en un espacio seguro. Y lo digo por experiencia propia.

Soy de las que escucha todo el tiempo las mismas canciones, de las que se sabe la letra completa; repite las películas y las series después de cierto tiempo, porque le da seguridad y control ver algo que ya sabe cómo terminará.

Soy de las que repite las rutinas en su casa y trabajo, las salidas a los restaurantes, los juntes con los amigos; que repite muchas cosas en la vida porque eso llena su alma de tranquilidad; en el fondo, lo conocido a veces se siente como un lugar donde nada puede salir mal.

Y sé que hay mucha gente como yo. Pero, probablemente, todo lo que en verdad anhelas está justo del otro lado. Eso también lo digo por experiencia propia.

Pues las veces en las que me he atrevido a vivir experiencias fuera de ese espacio seguro, grandes cosas han pasado: gratas y hermosas sorpresas me he llevado; satisfacción, orgullo y felicidad me han inundado.

No hay nada de malo con ser una persona de costumbres, pero que eso no apague tu valentía, tu capacidad de asombrarte o atreverte con lo nuevo, pues en lo desconocido también hay belleza y paz.

Hay mucho de eso fuera de tu zona de confort, y muy probablemente sea allí donde más se puede crecer como ser humano.

Solo detengámonos a pensar en cómo sería nuestra vida sin haber dado, al menos una vez, un salto de fe. Quizá no estaríamos donde estamos, ni con quienes estamos, ni haciendo lo que hacemos.

Está bien amar la rutina, pero no dejemos que eso nos limite.