Israel, Libano y el valor de elegir la paz

El 14 de abril de 2026 será recordado como un día histórico. Por primera vez en décadas, embajadores israelíes y libaneses se reunieron para mantener conversaciones de paz directas bajo mediación estadounidense. Este momento no surgió en el vacío: es el resultado de decisiones valientes adoptadas por el gobierno libanés y de una creciente comprensión dentro del Líbano de que el status quo ya no es sostenible.

Durante años, Israel ha dejado clara su postura: no tenemos conflicto con el pueblo libanés, ni con el Estado libanés. Nuestro conflicto siempre ha sido con Hezbolá, una organización armada que actúa como un intermediario del régimen iraní y promueve intereses que no son los del pueblo libanés.

Tras la guerra del Líbano de 2006, la comunidad internacional se unió para adoptar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución pedía claramente el desarme de Hezbolá y establecía que ningún grupo armado operara al sur del río Litani, salvo las Fuerzas Armadas Libanesas y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL). Israel cumplió sus compromisos. Hezbolá no lo hizo.

Hezbolá violó sistemáticamente la Resolución 1701. Se rearmó, se afianzó a lo largo de nuestra frontera norte y, en la práctica, construyó una fuerza militar respaldada por Irán dentro del Líbano.

En el proceso, contribuyó al debilitamiento de las instituciones políticas y de la estabilidad económica del país. Sin embargo, durante años, gran parte de la comunidad internacional optó por centrar sus críticas en las acciones defensivas de Israel, en lugar de en las flagrantes violaciones de Hezbolá.

El 8 de octubre de 2023, apenas un día después de los horrores del 7 de octubre, Hezbolá decidió escalar la situación. Actuando bajo directrices de Teherán, lanzó ataques contra Israel, arrastrando al Líbano a una confrontación peligrosa e innecesaria. Esta vez, Israel respondió con claridad: no comprometeremos la seguridad de nuestros ciudadanos.

Hoy hay señales de cambio. El pueblo libanés comprende cada vez más que la presencia de una milicia armada que opera fuera del control del Estado es incompatible con la soberanía, la estabilidad y la prosperidad.

Abordar la cuestión de las armas de Hezbolá no es solo una exigencia israelí: es una necesidad libanesa.

El diálogo actual entre Israel y el Líbano representa una oportunidad rara e importante. La paz es posible, pero debe construirse sobre pasos concretos: el desarme de Hezbolá y la eliminación de la influencia iraní del territorio libanés. Sin estos elementos, ningún acuerdo puede ser duradero.

Hezbolá, por su parte, continúa amenazando la estabilidad del Líbano; busca intimidar a quienes se atreven a imaginar un futuro diferente.

Esperamos que fracase, porque la alternativa es convincente: Un futuro en el que israelíes y libaneses ya no se vean a través del prisma del conflicto, sino a través de la promesa de la cooperación.

Un futuro en el que visitantes libaneses caminen por las calles de Tel Aviv, y los israelíes vuelvan a disfrutar de la belleza y la cultura de Beirut.

Esto no es una fantasía. Es una elección. Y el 14 de abril vimos las primeras señales de que ambas naciones podrían finalmente estar listas para tomarla.

El autor es embajador de Israel en República Dominicana.