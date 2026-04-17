Las Dunas: 25 años de saqueo impune

Durante 25 años, el Listín Diario ha sostenido una lucha indeclinable por la protección de Las Dunas de Baní.

Una defensa cerril, sí, pero necesaria, para que esta reserva científica —única y vital dentro del ecosistema del Sur— sea preservada intacta en sus límites y en los recursos naturales que atesora.

El Listín Diario no solo movilizó centenares de personas para formar un escudo humano simbólico, sin precedentes en la historia de Baní.

Sino que por esa causa, y en el fragor de esa lucha, hasta el director del Listín Diario fue condenado por la Suprema Corte de Justicia, en una confrontación directa con el ministerio de Medio Ambiente.

¿El resultado? La misma historia de siempre. Incursiones de personas que hurtan sus finas arenas, ocupan terrenos, levantan viviendas y destruyen la fauna autóctona.

Las autoridades de Medio Ambiente han repetido, incansablemente, el mismo patrón de descuido, desinterés e irresponsabilidad frente a este atropello ambiental.

Y, en paralelo, la misma conducta de “dejar hacer, dejar pasar” ha permeado a los soldados de la base naval de Las Calderas —llamados a custodiarlas—, así como a las autoridades municipales y a los políticos de Baní, en deshonroso contubernio con los invasores.

Este problema lleva 25 años. Ningún gobierno ha sido capaz de ponerle fin absoluto, como lo hiciera valientemente el presidente Joaquín Balaguer al prohibir los aserraderos en nuestras montañas.

El discurso de la “tolerancia cero” contra las incursiones no ha pasado de ser una promesa hueca, una falsa pose para ocultar esta imperdonable falta de protección de Las Dunas.

Más poses, más demagogia y más promesas rimbombantes han caracterizado este descomunal desamparo oficial que todavía, hoy, estimula la degradación de este patrimonio nacional.

Ante tantos desengaños en 25 años, no nos queda más alternativa que seguir empuñando las armas de la denuncia y la condena, cada vez que se perpetren estos incalificables atropellos.

Aunque nos quedemos solos, seguiremos clamando en el desierto de Las Dunas.