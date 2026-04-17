Corazones que cuidan corazones

En este día especial, felicitamos con gratitud a los médicos cardiólogos, custodios del órgano que marca el ritmo de nuestra vida. Gracias por proteger ese latido incesante que nos acompaña día y noche.

Agradecemos también a Dios, que nos ha concedido este don admirable del corazón, signo de vida y de su amor providente. Y, con respeto y aprecio, les animamos a no caer en la tentación de ver clientes donde hay pacientes. Cada persona es una vida que merece dignidad y cuidado integral.

Expreso, además, un agradecimiento especial a quienes han velado por la salud de mi corazón a lo largo de los años. De manera particular, elevo un recuerdo agradecido por el Dr. Manuel Lora Perelló, ya fallecido, quien lo cuidó con delicadeza y una entrega verdaderamente ejemplar. Su memoria permanece como testimonio de lo que significa ejercer la medicina con auténtica vocación y humanidad. Que Dios bendiga su legado. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.