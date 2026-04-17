Contratación pública en el extranjero: cuando la ley no basta

La Ley núm. 340-06 fue concebida para un mercado que, poco tiempo después, dejó de existir. Bajo la premisa de que los procedimientos de selección podían desplegarse eficazmente dentro de un entorno regulado por el Estado, estructuró un sistema de contratación pública basado en la publicidad, concurrencia y competencia en el ámbito nacional.

El desarrollo progresivo de la actividad administrativa, especialmente en escenarios vinculados a la proyección internacional de nuestro país, evidenció pronto sus límites: cuando la contratación debía realizarse fuera del territorio dominicano, el modelo simplemente dejaba de funcionar, dando origen a una disyuntiva artificial: someter esas contrataciones a los procedimientos ordinarios de selección o admitir una interpretación que extendiera razonablemente el ámbito de las excepciones tasadas.

Como es sabido, la concepción de la legalidad como mera sujeción formal a su contenido fue superada, lo que en gran medida obedeció a la disfunción de su aplicación mecánica, sobre todo si se desconectaba de la realidad predominante. Así las cosas, se abandonó la exégesis, pero sin volverle la espalda al contexto en el que la norma opera.

La imposibilidad de someter a licitación la contratación de servicios que solo podían prestarse en el extranjero, obligó a recurrir a la hermenéutica para eludir la quimera de invitar oferentes locales para que compitieran en mercados en los que no existían: campañas publicitarias globales, plataformas digitales internacionales, participación en ferias fuera de nuestro territorio y posicionamiento de marca país, entre otros.

Ya adelanté que el legislador del 2006 previó unos pocos supuestos en los que el sistema ordinario de contratación pública era inaplicable, como el del art. 6.8, referente a la adquisición de oficinas para el servicio exterior. Como es lógico inferir, esa excepción no respondía a un criterio geográfico, sino a la complicación práctica de aplicar el modelo competitivo de la Ley núm. 340-06 en determinados escenarios.

Entonces, para solucionar la laguna legislativa se aplicó el principio clásico al análisis: ubi eadem ratio, eadem dispositivo, o sea, donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma solución. En efecto, la identidad de razón de la excepción del repetido art. 6.8, justificaba extender su campo de aplicación a otros contextos igualmente caracterizados por la inutilidad de los procedimientos de selección diseñados para el mercado interno, sobre todo si perdía correspondencia con el interés público.

La analogía como técnica de integración jurídica auxiliaba también la solución concebida, pues, aunque en materia de excepciones debe emplearse con cautela, procede cuando el caso no regulado comparte la misma estructura y finalidad que el contemplado por el legislador. Más todavía, como los principios del art. 138 constitucional suponen un límite a la rigidez normativa, el dilema que planteaba el mutismo legislativo no era entre legalidad y discrecionalidad, sino entre inflexibilidad paralizante y eficacia.

Consecuentemente, la realidad se imponía sobre la ley, o si se prefiere, sobre la obligación de contratar servicios a ser prestados lejos del lar nativo conforme a los procedimientos ordinarios. Desde luego, la necesidad de preservar la funcionalidad de la actividad administrativa que justificaba las excepciones por vía de la interpretación sistemática y teleológica, tampoco abrían la puerta al voluntarismo.

Exigían motivación, expediente, justificación técnica y económica, y una clara vinculación con el interés superior. Y aunque la repetida Ley núm. 340-06 no autorizó la contratación de esos servicios por excepción, tampoco la prohibió.

En efecto, si el mercado relevante era internacional y el procedimiento local frustratorio, la contratación directa —debidamente motivada— era no solo válida, sino también la única vía posible para salvaguardar el interés público. No se trataba de esquivar la ley, sino de reconocer que los portales de contratación local eran inadecuados para la promoción internacional del país, la comunicación global, los servicios digitales, entre otras.

Para sorpresa de muchos, la vigente Ley núm. 47-25 nació con la misma ceguera ante la realidad transnacional, ya que no colmó, en lo esencial, el vacío que me mueve a escribir. Pese a que optó por una técnica más casuística, el legislador no admitió de forma expresa la inaplicabilidad del modelo competitivo nacional en las hipótesis comentadas.

Hubiese sido deseable una validación ex post de la salida que la práctica administrativa ya habían construido, pero como no ocurrió, los métodos de interpretación seguirán cumpliendo una función que la ley rehúsa asumir: evitar que el principio de legalidad se convierta en obstáculo del interés general. Después de todo, la Administración pública no puede ser rehén del formalismo ni permitirse el lujo de que sacrifique su operatividad, aunque, al final, el problema no sería nunca la insuficiencia de la ley, sino que esta pretenda aplicarse como si no lo fuera.