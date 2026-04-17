Yo conocí a “El más caro”

Nunca conocí en persona a Carlos Batista Matos. He compartido con una de sus hijas a través de amigos y compadres, pero de él nunca se hablaba en esos juntes. Por tanto, no sabía quién era el ser humano, más allá de los comentarios de segunda y tercera persona que sí lo conocieron. Sin embargo, sí me sentí familiarizado con “El más caro”, aquel hombre ilustre de la palabra, la escritura y el humor negro e inteligente.

El sarcasmo, la frivolidad sin ofensa y con comedia, la interacción con sus camarógrafos, tramoyistas y productores del set, así como la picardía y los dimes y diretes con su toque de ingenuidad “de a mentiras”, todo eso lo conocí.

También conocí al escritor cultural, al amante de la bachata y el merengue, al hombre que elogiaba al poder, no desde la perspectiva del adulador que impera en este ecosistema mediático; todo lo contrario, desde la burla precisamente hacia esos mismos “lambones”, como él mismo les llamaba en sus diversas intervenciones.

Conocí al comunicador actualizado con los nuevos tiempos, lejos de cualquier pensamiento retrógrado y resentido; aquel que nunca se daba golpes de pecho porque, supuestamente, la juventud está perdida. Más bien, en vez de arremeter contra lo desconocido, se enfocaba en estudiar los nuevos fenómenos para entenderlos.

En fin, crecí viendo al personaje que sabía “meterle al bloque”, sin vulgaridades ni rastrerías, desde cuando no existía ese término. Supo conocer a su audiencia y por eso lo entendían, tal como lo dijo una vez.

Con su muerte, se apaga un ícono de la televisión y del espacio cultural de la República Dominicana. Un hombre que deja huellas imperecederas en el ámbito comunicacional. Alguien a quien conocí desde que tenía uso de razón.

Que descanse en paz, el más caro de la República Dominicana.