El triple efecto del doble choque

Primer Tiro

El informe del Banco Central sobre posibles impactos del choque externo sobre la inflación se redactó cuando todavía no se habían intensificado las precipitaciones generadas por el fenómeno climático todavía en curso. Las posibilidades de que la inflación se coloque temporalmente por encima del rango/meta ahora aumentan significativamente debido al efecto que tendrá el citado fenómeno en la oferta interna de productos alimentarios. El doble choque (interno y externo) tendrá al menos un tiple efecto negativo de gran envergadura: 1) El efecto inflacionario, cuya intensidad e incidencia en la pobreza dependerá de la cantidad de recursos presupuestarios que el Gobierno decida asignar a los subsidios generalizados a los combustibles y a la tarifa eléctrica, y a los focalizados de los programas de protección social. 2) El efecto del aumento del déficit fiscal (generado por el aumento de los subsidios) y del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (generado por el aumento de las importaciones de combustibles y de productos alimenticios), y 3) El efecto en la reducción del crecimiento y posteriormente, en la disminución del empleo y aumento de la pobreza monetaria.

Segundo Tiro

La intensidad, duración, y alcance del triple efecto del doble choque depende de la vulnerabilidad de la economía a los citados eventos. La condición de importadora neta de combustibles y la alta dependencia de los de origen fósil, el cuasi nulo espacio fiscal para la expansión del gasto que demanda la absorción, el aumento en el costo del refinanciamiento de los vencimientos de la deuda publica que produce el déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, y un déficit del sector eléctrico persistente, crónico e insostenible, son algunas de las principales debilidades estructurales que determinan el grado de vulnerabilidad de la economía a los efectos de doble choque a los que se encuentra sometida. Una pregunta que deben responder analistas y economistas es la de si las fortalezas con que cuenta la economía serían suficientes para enfrentar y absorber parcialmente los efectos del doble choque durante el tiempo que sea necesario, pues la duración de los efectos de primera y segunda vuelta de este es el principal factor de incertidumbre que se cierne sobre el panorama macroeconómico.

Tercer Tiro

Un elevado nivel de reservas internacionales (suficientes para financiar parte del aumento de las importaciones que produce el choque externo), poca probabilidad de que el conflicto internacional afecte la estabilidad del flujo de remesas y la entrada de turistas, acceso al financiamiento internacional con margen de riesgo por debajo del correspondiente a la calificación crediticia, y una tradición de alto crecimiento acompañado de estabilidad macroeconómica relativa, son las principales fortalezas con que cuenta la economía para enfrentar los efectos del doble choque. Pero una prolongación indefinida de la guerra, un fuerte deterioro de la capacidad de producción internacional de petróleo y derivados, y el monto de recursos presupuestarios y el tiempo requerido para subsanar el daño a la infraestructura pública producida el fenómeno climático, son los principales factores de riesgos a ser enfrentados, los cuales determinarán a su vez la tripleta del doble choque: la persistencia y el monto de los subsidios generalizados, la intensidad y duración de la inflación, y la envergadura de la desaceleración, los cuales deberían estar en el plan de acción esperado.