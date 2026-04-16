Tiempos de patria

Una de las más bellas y resaltadas cualidades del pueblo dominicano es su gran sentido de la solidaridad en momentos difíciles.

Ahora, producto de decisiones alejadas de nuestras fronteras estamos ante una crisis en los precios del petróleo que nos perjudica directamente en nuestra economía nacional y se refleja en la de todos los dominicanos.

El presidente Luis Abinader ha sido claro en que lo primero para él y su gobierno es la gente y sus necesidades, y lo ha demostrado con miles de millones de subsidios que todavía en medio de la actual situación mantiene y amplía las ayudas.

El gobierno busca salidas y busca consenso, el país está mirando el accionar de gente que gobernaron por 20 años y que se supone tienen igual responsabilidad con el pueblo.

El momento es de patria y de sacrificios, el país espera un real y sincero compromiso de todos en estos momentos de sacrificios.

También el pueblo espera que cuando pase la tormenta se recuerden del sacrificio que todos hemos hecho y disfrutemos de las bonanzas que vienen, y han de venir porque Dios existe.