¿Se separa el PRM de las mentiras?

En su libro “La palabra mágica”, Isabel Allende dice que ella es feminista, pero nunca intenta transmitir un mensaje feminista en una de sus novelas porque la arruinaría; sin embargo, algunos párrafos más adelante habla de que en el boom de la literatura latinoamericana entre 1960-1980 todos los escritores eran hombres; “fue un fenómeno machista, reflejo perfecto de una sociedad y una cultura machistas”. También explica que escribió “Mujeres del alma mía” para defender el feminismo y a las mujeres. Contrario a lo que dice, Allende coloca el feminismo en sus escritos.

No se puede separar a la persona de lo que cree. La creencia es más fuerte que la razón. La ideología siempre nos acompaña; a veces nos antecede en todo lo que hacemos.

Aceptando que la creencia se antepone muchas veces a la razón, aun sin percibirlo, diría que pareciera que no podemos separar al PRM de las mentiras; las mismas forman parte de su ideología, de su discurso. Su mayor problema es que mienten y luego dicen o hacen cosas para revelar que mintieron.

La última mentira surgió ante la crisis que genera la guerra en Irán. Sus primeras palabras fueron: tenemos un plan. Se han reunido con políticos y empresarios para presentarles el plan y han acudido con las manos vacías. El plan no existe.