De la próxima reunión del FMI tienen que salir tres reformas

En marzo, Kenia dio un paso estratégico hacia la autodeterminación económica, cuando su ministerio de hacienda anunció que no necesitará financiación del Fondo Monetario Internacional para el resto del año fiscal, que termina en junio. En vez de eso, el gobierno keniano movilizó 588 000 millones de chelines (4500 millones de dólares) mediante la oferta pública inicial de Kenya Pipeline Company, la venta de una participación en Safaricom y la emisión de nuevos eurobonos. Es más o menos el quíntuple de lo que el FMI habría ofrecido en un año. Como afirmó el ministro de hacienda, John Mbadi, Kenia no necesita «rescates».

Aprovechando sus activos y accediendo a los mercados de capital internacionales en sus propios términos, Kenia reivindica el tipo de soberanía fiscal para cuyo fortalecimiento (y no sustitución) fue concebido el sistema multilateral. Aun así, persisten tensiones estructurales: representantes del FMI viajaron a Nairobi en febrero, y las conversaciones se reanudarán en las reuniones de primavera que celebrarán el Banco Mundial y el FMI este mes. Pero como advirtió la contralora de presupuesto de Kenia, Margaret Nyakang’o, una dependencia excesiva de la financiación del FMI supone riesgo de que el gobierno ceda margen de decisión a la institución. «No debemos ser meros títeres», afirmó.

Los temores de Kenia no son infundados. De hecho, el rasgo que define la arquitectura financiera multilateral es que una parte establece las condiciones y la otra padece las consecuencias.

En mi carácter de experta independiente de las Naciones Unidas para la deuda externa, otras obligaciones financieras internacionales y los derechos humanos, he dedicado casi cinco años a documentar esta asimetría, cuya reiteración impide ignorarla. Mi trabajo sobre Argentina en el marco de mi mandato puso de manifiesto de qué manera sucesivos programas del FMI (diseñados sin participación significativa de la población afectada) agravaron una trampa de deuda que se ha convertido en la mayor exposición del Fondo. El último préstamo contingente para el país (por 20 000 millones de dólares) se aprobó por decreto ejecutivo, eludiendo al poder legislativo argentino.

En el informe que presenté al Reino Unido sobre su tratado impositivo de la era colonial con Sierra Leona, destaqué de qué manera acuerdos bilaterales negociados hace décadas siguen restando capacidad fiscal a países que no tuvieron poder para influir sobre las condiciones. Asimismo, en cartas que envié a varios gobiernos europeos (incluidos los de Francia, Alemania y el RU) sobre sus recortes simultáneos a la ayuda oficial al desarrollo señalé que las poblaciones que soportan estos costos no tuvieron ninguna participación en las decisiones.

No son fallos aislados, sino síntomas de una estructura de gobernanza en la que los más vulnerables no tienen voz. Esto se evidencia sobre todo en el sistema de cuotas del FMI. Las cuotas determinan cuánto puede pedir prestado un país, su participación en los «derechos especiales de giro» (el activo de reserva del FMI) y, lo más importante, el peso de su voto. La 16.ª revisión general de cuotas (concluida a fines de 2023) inyectó un 50 % más de recursos en el Fondo, pero no cambió los porcentajes de votación. La 17.ª revisión concluyó sin resultados. La tarea se pospuso discretamente hasta 2028. Las reuniones de primavera de este mes serán el primer momento de rendición de cuentas importante desde esos plazos incumplidos.

La falta de cambios significativos sería por elección, no por descuido. La fórmula que se usa hoy para calcular las cuotas se basa en variables (entre ellas el PIB medido a tipos de cambio de mercado y el grado de apertura comercial) que tienen un sesgo estructural a favor de las economías avanzadas. Pero la cuestión más profunda es cuánto se puede devolver y a qué costo humano; esto es un principio que quienes soportan la carga de las deudas soberanas comprenden mucho mejor que acreedores distantes.

Y hacer pequeños retoques no basta, se necesita una fórmula nueva. Los estados miembros del FMI tienen que ser más audaces en la demanda de cambios estructurales auténticos. La representación en la gobernanza multilateral debe basarse en la gente. La versión más sencilla sería el modelo de «un país, un voto» por el que se rige la Asamblea General de la ONU. Mejor aún sería ponderar los votos según la población, con lo que la representación en la institución se adecuaría al principio de sufragio universal para los adultos, base de una gobernanza legítima.

No es una idea utópica. Ahora que grandes potencias aplican al comercio una retórica bélica, capturan territorios y destituyen líderes, es más evidente que nunca que los países dotados de peso económico y militar suficiente invocan el orden basado en reglas selectivamente. En este contexto, la irracionalidad de un sistema de cuotas que otorga a las economías más ricas control casi permanente de una institución que profesa servir a todos sus miembros resulta obvia.

Se destaca aquí la necesidad de tres reformas. La primera es una nueva fórmula de cuotas que otorgue más poder de voto a las economías emergentes y en desarrollo. En segundo lugar, las poblaciones afectadas deben tener influencia en la estructura de los programas del FMI, en vez de que solo se las consulte cuando las condiciones ya están fijadas. Por último, hay que pasar de una gobernanza fiscal basada en el cumplimiento a otra basada en la legitimidad. Cuando las condiciones de los programas no tienen en cuenta el marco constitucional y el contexto político de un país, el problema es el diseño, no el cumplimiento. Los marcos fiscales de los países deben verse como expresión del pacto entre sus gobiernos y la ciudadanía, no como una lista tecnocrática de condiciones que cumplir.

La decisión de Kenia de valerse por sus propios medios no es un rechazo al multilateralismo, sino un ejemplo de cómo este debería ser: un sistema donde los países participan como socios soberanos, no como entidades dependientes. Aunque pueda parecer un mero acto procedimental, la 17.ª revisión general de cuotas será una prueba de si el sistema todavía puede reformarse a sí mismo. Si no se logra una reforma duradera antes del plazo extendido fijado para 2028, al mundo ya no le quedarán dudas respecto de a qué intereses seguirá sirviendo la arquitectura del sistema.

Attiya Waris, profesora de Derecho y Política Fiscales en la Universidad de Nairobi e investigadora superior en el Centro sobre Política y Políticas de Salud Global de Georgetown, es experta independiente de las Naciones Unidas para la deuda externa, otras obligaciones financieras internacionales y los derechos humanos.