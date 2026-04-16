Proteger a nuestros menores

A la sazón de los escándalos en la industria del béisbol dominicano relativos al tratamiento de la salud física, mental y educacional; en el Código del Menor nuestra ley se establece que los mismos no poseen potestad para decidir sobre su futuro.

En diferentes decisiones, la Suprema Corte ha estatuido que, para decidir sobre su futuro, firma de contratos, venta de propiedades muebles o inmuebles; dicho poder debe ser homologado frente al Juez Tutelar del menor y sus padres o tutores.

Este procedimiento ha sido contemplado por la legislación para salvaguardar el interés legítimo del menor. Y es que muchos de los menores son estafados por acuerdos solapados, acompañados de la ignorancia o mala fe de los beneficiarios.

De ahí el deber de enfrentar la deserción escolar, incompatible en un Estado excluyente al margen de la responsabilidad de proteger sus menores en el desarrollo de una sociedad.

Todavía existe el contubernio manifiesto que desborda los límites de la prudencia en estos contratos que no resisten el mínimo análisis técnico jurídico, mucho menos la ponderación y la aquiescencia y/o ratificación de ninguna corte o tribunal del mundo, como precepto de conciliación universal de que el menor no tiene capacidad ni discernimiento para decidir sobre su futuro.

Nuestros esfuerzos siempre irán en esta dirección porque entendemos que la mano del Estado tiene que estar presente en la supervisión de la suerte laboral, de salud y educación de sus jóvenes prometedores y por demás, menores.

Nos opondremos a que menores inducidos a estas ofertas dejen el pan insustituible de su salud física, mental y educacional.