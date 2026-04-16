En el mundo empresarial, liderar implica tanto alcanzar resultados como la forma en que estos se construyen. Estos criterios son esenciales para cualquier liderazgo, sin distinción. Sin embargo, en la práctica organizacional, la interpretación de esos mismos criterios no siempre es neutra. En el caso de las mujeres, el “cómo” puede adquirir una visibilidad particular, no por su naturaleza, sino por los marcos desde los cuales se observa. Desde el análisis organizacional y los estudios de comportamiento laboral, esto se ha descrito como el doble examen del liderazgo femenino: una dinámica donde desempeño y percepción coexisten, pero no siempre bajo lecturas equivalentes.

En la República Dominicana, este fenómeno adquiere matices relevantes. Las mujeres han alcanzado niveles educativos significativos y una creciente participación en el mercado laboral, con una presencia importante en las micro, pequeñas y medianas empresas. No obstante, su representación disminuye en los espacios de mayor toma de decisión. Esta realidad no responde a falta de preparación, sino a condiciones estructurales que influyen en sus trayectorias de crecimiento.

Este fenómeno se vincula a los sesgos de rol de género y a estándares de evaluación diferenciados que influyen —muchas veces de forma inconsciente— en cómo se interpreta el ejercicio del liderazgo. Si lidera con firmeza, le llaman dureza; si lidera con empatía, la vuelven debilidad. No se trata de una contradicción real, sino de una lectura condicionada que distorsiona el valor del liderazgo.

A esto se suma una exigencia adicional: la necesidad de explicar el éxito. Mientras el logro profesional suele valorarse por sus resultados, en el caso de las mujeres suele aparecer un escrutinio más amplio que busca entender las condiciones detrás de ese logro. Surgen entonces preguntas que rara vez se formulan de la misma manera en otros casos: ¿quién la recomendó?, ¿a quién conoce?, ¿quién la impulsó realmente?, ¿está realmente preparada para ese rol? Este tipo de cuestionamientos, muchas veces sutiles, pueden afectar la percepción de legitimidad y añadir una carga silenciosa al ejercicio del liderazgo.

Más allá de los conceptos, hay una dimensión humana que no debe perderse: la forma en que elegimos ejercer el liderazgo cada día. Liderar, en estos contextos, no es solo responder a expectativas externas, sino construir una voz propia con intención.

Superar este doble examen no es únicamente un desafío estructural; también es una oportunidad para fortalecer la forma en que, entre mujeres, se construyen relaciones profesionales más sólidas y estratégicas. En entornos donde el liderazgo es limitado y altamente competitivo, es posible elegir una lógica distinta: una que priorice la colaboración sobre la distancia y el acompañamiento sobre la competencia silenciosa.

Fomentar la sororidad, en este contexto, no implica uniformidad, sino conciencia. Es reconocer el valor del mérito propio y también el de otras, sin comparaciones innecesarias. Es entender que el camino no tiene que recorrerse en soledad y que el avance de una puede abrir posibilidades para muchas más. Es, también, compartir información, respaldar en los espacios donde se toman decisiones y construir relaciones basadas en confianza genuina.

Hay una dimensión sutil, pero profundamente estratégica: aprender a sostenernos en la mirada de la otra sin juicio inmediato. Porque, al final, transformar la cultura no es solo una tarea institucional, es también es una responsabilidad compartida. Y en ese proceso, la forma en que las mujeres se relacionan entre sí puede convertirse en una de las palancas más poderosas para redefinir el liderazgo.