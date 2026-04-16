Derecho moral de autor y daño moral

Una dupla indisociable entre la imprescriptibilidad del Derecho y la prescripción de la acción

El título del presente ejercicio analítico pone de relieve una distinción que, aunque probablemente sutil, invita a reflexionar sobre si existe un daño moral en sentido estricto y otro de autor; si la vulneración de un derecho moral hace presumir, ipso iure, la incidencia de un perjuicio moral; y, por último, sobre la diferencia entre la atemporalidad e imprescriptibilidad del derecho moral, y la prescriptibilidad de la acción en responsabilidad civil derivada de su violación, en sujeción al derecho común.

Como sabemos, el daño moral, por oposición al material, es la lesión de bienes o derechos extrapatrimoniales que se traduce en un padecimiento, aflicción o perturbación psíquica, espiritual o afectiva. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico lo define como aquel que sin revestir carácter material, “afecta a bienes o derechos intangibles, causando afección o perturbación en el ánimo o dignidad de la persona” (RAE, 2026. Diccionario panhispánico del español jurídico).

¿Qué tan vinculado está el derecho moral de autor a la noción del daño moral?¿Cabe hablar, con propiedad, de un daño moral de autor o el daño moral, antes bien, puede además producirse por la infracción de un derecho patrimonial de autor?

Conforme resulta del artículo 17 de la Ley 65-00, corresponde al autor “reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo”; “oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación… cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación profesional, o la obra pierda mérito literario, académico o científico”; y, finalmente, a deliberar y, en todo caso, decidir sobre si su creación se conserva inédita o anónima hasta su fallecimiento “o después de él, cuando así lo ordene por disposición testamentaria”. La divulgación, por supuesto, incluye el derecho a escoger la forma en que se lleve a cabo esa revelación de la novela o la pintura, pues, como atinadamente recuerda LÓPEZ SÁNCHEZ (2017), “el fracaso o la gloria que de la publicación se derive afecta directamente al autor y solo él tiene derecho a resolver con soberanía respecto de algo que tan esencialmente va a repercutir en su reputación” (p. 281). Refiere la misma autora que, en la práctica, en la experiencia española, las infracciones a los derechos de paternidad y de integridad son las que con mayor frecuencia se judicializan (p. 284).

Desde luego, la violación de un derecho moral no solo genera un perjuicio moral para su titular, sino que también puede traer aparejado un daño material por ganancias dejadas de percibir. De hecho, en el ámbito de la propiedad intelectual, el perjuicio económico no suele manifestarse como daño emergente, sino como lucro cesante. Queda claro, entonces, que un mismo atentado al derecho moral puede desencadenar daños materiales y morales: una escultura rota o mutilada, por ejemplo, además de la pérdida económica por la ruina de un ejemplar único que ya no podrá venderse o cuya venta apenas sería posible a precio de vaca muerta, no dejará de herir la sensibilidad artística de su autor.

En nuestro sistema, donde legalmente no se contempla, en términos específicos, un “daño moral de autor” que solo puedan experimentar los creadores, con exclusión de quienes hayan recibido una concesión o transferencia de derechos patrimoniales, se responde frente al titular correspondiente —en origen o por derivación— “de los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados por la violación del derecho”(L. 65-00, art. 17, mod. por L. 424-06). Ergo, el daño moral no es otro más que el del derecho común, aplicable cuando se produzca la lesión de un derecho moral de autor, lo mismo que de un derecho de explotación. Lo anterior significa que el daño moral no solo se desprende de la lesión de bienes extrapatrimoniales, sino también del agravio a intereses de naturaleza patrimonial, y que tanto lo puede sufrir el titular originario —el autor— como uno derivativo. La calidad para demandar puede corresponder al autor, al beneficiario derivativo e incluso, por qué no, a aquellos titulares de derechos conexos a quienes la ley reconoce derechos morales, en particular a los artistas intérpretes o ejecutantes, según se desprende del artículo 140 de la L. 65-00.

En derecho dominicano, no solo hay daño moral cuando se produce la lesión de un derecho moral de autor. La vulneración de los fueros patrimoniales, sin importar que quien la padezca sea un titular no originario, también puede generar un daño moral, traducido en aflicción, impotencia, depresión, frustración, etc. Sin embargo, es justo admitir que, aunque la acreditación del daño patrimonial no necesariamente comporta la existencia de un daño moral, la conculcación de un derecho moral conduce a presumir, casi en automático, la configuración de un daño moral. Es decir, que la infracción de un derecho patrimonial no presume un daño moral, pero una ofensa recaída sobre un derecho moral de los contemplados en el artículo 17 de la L. 65-00 sí permitirá colegir, salvo prueba en contrario, que esa lesión conlleva un daño moral.

No obstante, la naturaleza del daño moral exige hacer algunas precisiones que son válidas en cualquier desdoblamiento de la responsabilidad civil, y no solo cuando esta tiene por escenario la propiedad intelectual. En presencia de un perjuicio ajeno a la noción del patrimonio, no parece del todo exacto hablar de resarcirlo o repararlo. De hecho, resarcir o reparar es colmar un vacío patrimonial que ha surgido a causa del agravio. Los valores obtenidos tendrían por finalidad restituir un acervo desplazado, ya sea un dinero que se poseía antes del evento dañoso o una oportunidad de ganancia frustrada, bajo el esquema del lucro cesante. Así, desde esta óptica, el daño moral no es resarcible ni, con mayor razón, reparable, sino compensable, a través de una suma destinada a brindar una satisfacción al damnificado, no a cubrir un déficit pecuniario ni a restablecer un desplazamiento de activos.

En otras palabras, mientras el daño material o patrimonial puede repararse retrotrayendo a la víctima a la posición económica que tenía antes del hecho punible, mediante un equivalente pecuniario que restituye su patrimonio a la situación inicial, lo mismo exactamente no ocurre con el daño moral. Al no ser pecuniario, no puede ser susceptible de reparación, sino de alivio. De ahí que la indemnización reconocida por este concepto no cumpla una función resarcitoria: es compensatoria o satisfactoria. Como dice GÓMEZ POMAR, mientras el perjuicio patrimonial provoca una disminución de utilidad que es compensable con dinero u otros bienes intercambiables por dinero, el daño moral, por el contrario, implica una reducción del nivel de utilidad que ni el dinero, ni bienes intercambiables por este, pueden llegar a compensar (https://www.raco.cat › InDret › article › download). Es un daño no conmensurable.

El autor es Juez de la Suprema Corte de Justicia

Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid

Profesor universitario: PUCMM, UNIBE, UCE, ENJ