Lo que se cuece: ¿el desastre planeado?

Vamos, no tengas miedo de ser tremendista, es que la lógica de los despropósitos continuados y sostenidos, se reflejan cada día en la cotidianidad. Y sembramos cada día, más violencia y rabia para el día de la ira. Y no me refiero a la ira santa del Señor, sino: a “la ira jarta de un pueblo que se cansó”.

Pero este pueblo no se cansó solo, a este pueblo lo cansaron, los que han implementado con éxito, su plan estratégico de destruir la nación.

Es que no puede haber tanta perfección interpretativa de este fabuloso merengue sinfónico, orquestado con las más finas partituras, desde el mismo corazón entreguista de la patria.

Y no sobran maleantes, de los que a sabiendas se han sumado a este enorme despropósito, y han sabido camuflar, disfrazar actividades supuestamente protectoras. La mentira ha sido completa y todos los estamentos del estado, lucen estar involucrados.

Esto incluye a la partidocracia mafiosa, compromisaria de estos grandes males, y al mismo tiempo, en total acuerdo con los indignos representantes de la nación, cuyos epítetos ganados han sido copiados de las sagradas escrituras: los jinetes del apocalipsis y los súper aliados y excelsos depredadores.

El presagio había sido dado, estas voces no agoreras ya la habíamos expresado y re expresado en nuestros escritos anteriores.

Desde la óptica y perspectiva sistémica y estratégica, no es posible que las “fallas” los “herrores” que se cometen a diario, no busquen otra cosa que no sea: hacer estallar a la población, que ha demostrado con creces, que desea la paz.

Pero parece que no al representante de la partido mafia actual, todos convencidos, todos comprometidos, con la INCONDICIONALIDAD mostrada y demostrada por el gobierno del cambio en estos cinco año. Por eso no hay oposición, ¿qué oposición puede haber, si las ejecutorias del gobierno del cambio, en función de ese plan para destruir la nación ha tenido una implementación cuasi perfecta?. Mas que oposición fiesta de Ga Ga y misas en Creole.

De hecho, y con eso volvemos a insistir en el presagio, las dos fichas claves de la partida de domino del 28 y las tiene el nuevo “matatán de la política dominicana”, la cajita y el uno blanco. ¡Y sin pompeo azarando junto a lacayos locales la pista, aunque Francis Draque es lo mismo!. Pero si nos vamos al ajedrez, también ahí es el dueño del tablero, con los monstruos del congreso apilados todos en un mismo pandemónium, todos a una, para levantar la mano una vez más, pero ahora, para facilitar el enroque corto del presidente y su indetenible jaque al pastor.

El tranque en el domino esta dado y le toca el turno al presidente con el uno y el blanco en las puntas. Todas las piezas altas los seis y los cinco, están en las manos de los demás corredores de la carrera. Un tranque perfectamente oportuno, inevitable y calculado.

Pero también en el ajedrez pasa lo mismo. El turno es del ejecutivo, y si decide el jaque al pastor, termina el juego, y en el 28 se verán la cara nuevamente el presidente con dos ex presidentes más, y eso puede ser, aunque se les moje la canoa a unos cuantos asaltantes de la cosa pública.

Pero lo que se cuece, está planeado, para una traición existencial al futuro inmediato de la patria y salga pato o gallareta, luego del reacomodamiento de las fichas en el tablero para el 28, además de las consabidas impunidades, inmunidades y reparto del tesoro del barco pirata, estará la profundización de las decisiones y políticas anti soberanía, que desde el 2016 han estado a las claras. Nada de lo que vemos es fortuito. Sin embargo, y de forma lamentable, sin un liderazgo creíble, claro, objetivo, coherente, confiable, y carismático, la rabia colectiva explotará, y en lugar de ser canalizadas para el bien común, luce ser que tendremos momentos difíciles de caos y de anarquía. ¿Cuándo?, el reloj famoso avisa.

Pero ese es precisamente el resultado planeado y esperado, para poder concretizar la solución al cuento de la isla. Todo planeado, todo orquestado, todo implementándose en ambas alas del pájaro que representa la hispaniola.

Desorden allá, caos aquí, y una ampliación de la fuerza de paz, minustap, o los “nuevos digeset” de la isla, pero intervenidos, con un capitán invasor, que en su locura dirá, que no puede permitir que se desestabilice la región, y antes que a Cuba, entonces invada nueva vez al patio de su casa: la República Dominicana.

Pero no me hagan caso, este cuento es una diablura mas, un tremendismo mas, una inconsistencia mas. Tenemos fuerzas armadas respetables, una reforma policial más que exitosa, es ya marca país, y una sociedad totalmente educada, en paz sin violencias reprimidas, llena de oportunidades, sin visos de haber sido abusada por los bandidos de la partido mafia. No existe deuda social acumulada.

Todo está a pedir de boca y color de rosas en la tierra de machepa y de los pescuezos largos que denunciaba Bosch. Pero: ¿Qué ha servido relacionado con el jacho prendió?. Bosch depuesto, Guzmán, suicidio, Jorge Blanco Poblada y moda de mujer, el PLD que lo diga la marcha verde, Hipólito hay que preguntarle a Calderón, y el Cambio ya usted sabe.

Todos tienen el sello distintivo de haber nacido de los mismos paradigmas del jacho. Todos han sabido demostrar lo que es la farsa de nuestra conveniente democracia, y montarse en el mismo carro de la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el crimen organizado, la mafia, el control del congreso y las altas cortes, la inmunidad planeada, la impunidad y la entrega total de nuestra soberanía.

¡Vamos mi gente! un aplauso colectivo a nuestra súper partido mafia. Y claro, no se quedan atrás los plenos famosos de la Junta de la Culata, la Camarilla que cuenta, las altas cortes y mientras tanto: El soberano mandante esperando su turno al bate.