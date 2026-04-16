Candado nuevo en una puerta podrida

La violencia no se resuelve solo con penas más duras.

Este relevante axioma predominó, como una realidad que no requiere de más pruebas, en varias de las exposiciones del Foro Contra el Crimen y la Violencia.

Los debates dejaron claro que la inseguridad que agobia al país no es un asunto de simples fallas punitivas, sino el reflejo de fracturas profundas en el tejido social.

Endurecer las penas sin transformar el sistema de justicia es como poner un candado nuevo a una puerta podrida.

La experiencia comparada y el análisis local de varios panelistas coinciden en que la violencia no disminuye solo con más cárcel.

Detrás del delito hay, con frecuencia, un intento desesperado por recuperar una dignidad que la exclusión y la injusticia acumulada han arrebatado.

Un modelo económico que genera crecimiento pero no bienestar, salarios que no alcanzan y una desconexión brutal entre las aspiraciones juveniles y las oportunidades reales son el caldo de cultivo perfecto para que el crimen florezca.

Pero el problema empieza mucho antes. La violencia se ha normalizado como un lenguaje de poder en una sociedad patriarcal que la reproduce en cada esquina.

El hogar -lejos de ser un refugio- se ha convertido en el principal escenario de agresión contra la niñez.

No se trata de ser blandos con el crimen, sino de ser inteligentes.

La seguridad no se construye solo con policías y jueces, sino con escuelas, empleos dignos, familias protegidas y una ciudadanía que recupere la confianza en sus instituciones.

Mientras no abordemos las causas, cualquier discurso punitivo será apenas un ruido más.

De ahí la imperiosa necesidad de que las fuerzas vivas del país, representando al Estado y a la sociedad, se aboquen a un Pacto contra la Violencia.

Este pacto, magistralmente delineado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, y que el Listín Diario apoya, puede ser la alternativa viable al combate disperso de la criminalidad en el país.