Buenas intenciones, mal momento

La promulgación de la Ley No. 47-25, por parte de Luis Abinader, sustituyó el marco jurídico de las contrataciones públicas establecido en la derogada Ley No. 340-06.

Tras su entrada en vigencia –28 de enero–, el desafío no sólo reside en su implementación efectiva, sino en si la misma se convierte en un freno para la ejecución pública en materia de compras y contrataciones, y en cómo se ha visto limitada la capacidad del Estado de aumentar la ejecución de procesos que se traduzcan en obras, bienes y servicios para la ciudadanía.

Si la velocidad en materia de procesos de licitación no ha sido una característica distintiva de esta administración; si el miedo a tomar decisiones sobre adquisiciones o ejecuciones de envergadura, por parte de muchos funcionarios timoratos y pusilánimes, ha sido una “marca de fábrica”; si bajo la excusa de las “complejidades de la Ley 340” hay decenas de escuelas, puentes u obras públicas sin terminar desde hace cinco años y ocho meses de gobierno; ahora, la entrada en vigencia de la 47-25 reducirá aún más la capacidad de ejecución presupuestaria del Estado… justo cuando el gobierno ha establecido como uno de los ejes de su estrategia frente a la guerra de Irán, el sostenimiento de la inversión pública.

El balance de ejecución de los primeros 77 días de la ley deja preocupaciones sobre la mesa –más que certezas– en cuanto a la capacidad real de ejecución del Estado en el contexto de la nueva ley, y si la misma agiliza o ralentiza los procesos de adquisiciones públicas. En ese lapsus de tiempo, 321 procesos han sido cancelados por un monto total de 8,195 millones, de los cuales, 27 están “relacionados con obras de construcción e infraestructuras” ascendentes a 4,240 millones.

Las desagregaciones cuantitativas de estos montos y procesos, así como el análisis cualitativo de los efectos de obras mayores (viviendas) y obras menores (contenes/aceras), o el impacto en materia de capacidad del Estado de brindar respuestas a necesidades ciudadanas (insumos hospitales, asistencia social, raciones crudas, etc.), permite inferir varias hipótesis.

O bien, pese a todos los talleres y cursos, los procesos de fortalecimiento de capacidades y transferencia de conocimientos desde la DGCP a las unidades de compra fueron insuficientes; o estamos frente a las consecuencias previsibles de toda curva de aprendizaje; o los funcionarios priorizan la ejecución acelerada sobre el rigor procesal; o el miedo al qué dirán en las redes sociales puede más que lo establecido en un plan de compras y adquisiciones, formulado y aprobado previamente.

Justo en momentos en que hay que acelerar la inversión pública para mantener e impulsar el crecimiento en tiempos de incertidumbres y crisis, la capacidad de ejecución del Estado se ve reducida. Si el gobierno quiere mover el dinero público y acelerar su efecto derrame, o le quita las muletas al paralítico, o lo enseña a caminar. No hay de otra.