Usted acierta sobre el arte, monseñor de la Rosa y Carpio

Ayer, de madrugada, ingresé a Listindiario.com y encontré la reflexión bisemanal que monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio publica como acción evangelizadora, para alinear al pueblo de Dios que somos en la fe que nos hace vivir el amor a Dios como amar al prójimo.

Aunque siempre leo sus breves escritos, el de ayer fue particularmente importante para mí. Los intelectuales y artistas venimos padeciendo dolor, por las heridas que produce atestiguar que el arte “llamado a ennoblecer termina degradando” a nuestra gente, juventudes y a nosotros mismos.

Entrecomillo las palabras de monseñor de la Rosa y Carpio.

Hay gente a quienes eso les importa un bledo.

Monseñor, que para el perdón sirve, no culpa; tampoco nosotros. Sabe que con la vara que medimos seremos medidos. También, que solo en las puertas del perdón nacen los caminos por los cuales quienes han errado ante Dios y sus semejantes pueden regresar a su fe y renacer para el bien.

Lo del arte y la cultura nacionales no puede ser más degradante. Y de aquí mi pesar y el de muchos.

Aupados en la condición de absoluta anomia en la función e institución pública al respecto, la cultura y las artes pierden esa esencia humanizadora, trascendente, que desde su origen y la Edad Media le imprimieron sus cultores, desde el Ágora a los monasterios.

Siempre, el arte y la cultura han educado a sus pueblos sobre la heroicidad, la justicia y la grandeza. Incluso divirtiéndolos.

En tanto condenaba la arrogancia de los poderosos (Sófocles: “Edipo Rey”; Shakespeare; “Hamlet”, “Romeo y Julieta”, “El rey Lear”), enaltecía a héroes y científicos (Odiseo) que garantizaban la cohesión y supervivencias colectivas y del Estado (Homero: “La Ilíada”, “La Odisea”), celebrando la justicia, la igualdad humana y reconociendo lo mejor y a los mejores.

Aunque Aristóteles postuló la comedia como vía dramático-pública de confrontar a los pequeños con sus “vicios”, revelando lo absurdo de ciertas acciones personales, colectivas o públicas —Aristófanes: “Lisístrata”, “Los caballeros”, “Las aves”—, la política le inyectó parcialismo e intolerancia: la usó para “burlarse” públicamente de Sócrates (“Las Nubes”); también reclamó justicia, regresando del inframundo al buen poeta que su colega Eurípides había enviado al inframundo: “Las ranas”.

Cultura y arte son y han sido espacios del debate; expresan las convicciones, creencias y aspiraciones inverosímiles y profundas de la gente, desde el mundo y modo en que viven; con recursos expresivos determinados por una tríada: talento, oportunidades y condiciones socioeconómico-educativas.

Monseñor, la condición degradante que usted aprecia en las artes resulta del grado extremo que el descalabro social y humano está alcanzando en nuestra sociedad, a la vista de gestores públicos y privados: insensibles, de materialismo y hedonismo desconcertantes, jamás antes vistos.

¿Cuántos funcionarios apoyan la cultura y las artes? ¿Cuántos en el sector privado?

Aparte del Banco Popular y algún otro, encontrará muy, demasiado pocos.

En sociedades donde las clases medias y altas prefieren, para divertirse, dispositivos culturales humanizadores, tragedias como las de la discoteca apenas pueden ocurrir. ¡Preferirían música sinfónica, artes y literatura!

Cuando Dios provee y favorece, ¡se impone priorizar el desarrollo personal trascendente!