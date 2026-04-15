Las veleidades del poder y la firmeza del buen gobierno

En el escenario siempre cambiante de la política, el poder se presenta como una paradoja persistente: parece sólido, pero es profundamente efímero; se ejerce con autoridad, pero depende de la confianza ciudadana. En ese delicado equilibrio emergen las veleidades, esos giros inesperados, incoherencias y decisiones impulsivas que terminan revelando la verdadera naturaleza de quienes gobiernan.

Presidente Luis Abinader.LD

El poder no transforma a las personas, las expone. Amplifica sus virtudes o deja al descubierto sus debilidades. En su dimensión más filosófica, el poder es un espejo que no miente: devuelve al individuo una imagen aumentada de sí mismo, desprovista de excusas. Allí donde falta coherencia, aparecen las contradicciones; donde no hay convicción, surge la duda; y donde el interés sustituye al principio, la acción pierde sentido. Así, el ejercicio del poder se convierte en una prueba constante de carácter.

Surgen entonces figuras políticas que hoy defienden una idea y mañana la niegan, que navegan según la conveniencia del momento y no sobre la base de principios firmes. Esa conducta errática no solo erosiona la credibilidad, sino que también debilita la confianza en las instituciones.

Lo más preocupante de este fenómeno es que quienes lo encarnan rara vez son conscientes de su propio desgaste. Se aferran a discursos agotados, convencidos de que aún dominan un escenario que ha cambiado sin ellos. Así, su liderazgo se diluye lentamente, perdiendo relevancia en una sociedad cada vez más exigente y vigilante.

Frente a ese panorama, en la República Dominicana se ha intentado marcar un punto de inflexión. El presidente Luis Abinader ha asumido el desafío de romper con esa lógica desgastada, orientando su gestión hacia una forma distinta de ejercer el poder. Su enfoque ha estado dirigido a desmontar prácticas tradicionales basadas en acuerdos de conveniencia y esquemas poco transparentes que durante años caracterizaron la vida política.

El ejercicio del poder bajo la dirección del Presidente Luis Abinader ha buscado consolidarse como una herramienta de servicio público, más que como un espacio de privilegios. En ese sentido, la transparencia se ha convertido en un eje central de su gestión. Promover la rendición de cuentas no solo implica mostrar resultados, sino también transformar una cultura política que durante mucho tiempo normalizó la opacidad.

Otro aspecto clave ha sido el fortalecimiento institucional. El Presidente Luis Abinader ha insistido en la necesidad de construir estructuras sólidas que trasciendan las voluntades individuales. Entender que el poder no puede depender de decisiones aisladas, sino de reglas claras y estables, representa un cambio significativo frente a prácticas del pasado.

Asimismo, la cercanía con la ciudadanía ha sido un rasgo distintivo. Gobernar desde la escucha implica reconocer que el poder es una delegación temporal otorgada por el pueblo. Este enfoque ha permitido una gestión más abierta, orientada a responder a demandas concretas y a mantener un vínculo directo con la sociedad.

Sin embargo, impulsar transformaciones en el ámbito político nunca es un camino sencillo. Cada intento de cambio enfrenta resistencias de sectores acostumbrados a dinámicas tradicionales. En ese contexto, la firmeza del liderazgo se vuelve determinante para sostener el rumbo y evitar retrocesos.

Mientras tanto, aquellos líderes atrapados en sus propias veleidades continúan perdiendo terreno. Su desconexión con la realidad los conduce, de manera inevitable, hacia la irrelevancia. Incapaces de adaptarse a un entorno más exigente, ven cómo su influencia se desvanece sin lograr comprender plenamente las causas de su declive.

En definitiva, el poder no es una conquista permanente, sino una prueba constante. Su verdadero valor no radica en su duración, sino en la forma en que se ejerce. Solo la coherencia, la responsabilidad y el compromiso con el bien común permiten construir un liderazgo que trascienda lo efímero.

En ese sentido, el liderazgo de Luis Abinader no debe entenderse como un episodio limitado en el tiempo, sino como el inicio de una nueva forma de gobernar. Más allá de coyunturas políticas o calendarios electorales, su apuesta apunta a redefinir la relación entre el Estado y la ciudadanía, estableciendo bases más sólidas para el futuro.

El liderazgo de Luis Abinader no termina en el 2028, aquí comienza una forma distinta de gobernar.