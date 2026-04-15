No es su silencio, es tu ruido

En una época que ha convertido la inmediatez en dogma y el ruido en atmósfera permanente, surge una pregunta incómoda: ¿Y si Dios no está donde lo buscamos, ni se deja encontrar en el lugar donde proyectamos nuestras expectativas, miedos y estrategias espirituales?

El escritor español Pablo d’Ors lo expresa con lucidez: el centro no es un punto geométrico, sino una cualidad interior. No se trata de desplazarse, sino de habitar de otra manera el mismo lugar. Durante años —confiesa— entendió la oración como una transacción: pedir, agradecer, explicar, convencer. Yo hablo, tú respondes. Y si no respondes, elevo la voz.

Esa lógica termina por agotarse. La oración auténtica no es técnica para conseguir algo, ni palanca para mover a Dios, ni talismán contra el dolor. No cambia a Dios; cambia al orante. Y ese cambio no es ideológico, sino existencial: transforma el lugar desde el que se vive.

No es una intuición aislada. Teresa de Ávila describía la oración como trato de amistad: no negociación, sino relación. Y la relación no se controla; se cultiva. Thomas Merton advertía que la vida espiritual no consiste en forjar experiencias extraordinarias, sino en consentir a la realidad tal como es.

Sin embargo, muchas búsquedas de Dios esconden un deseo de control. Queremos hallarlo para sentirnos seguros, ubicarlo en el mapa de nuestras certezas. Pero quizá Dios no pertenece al mapa. Tal vez no sea objeto de conocimiento, sino la fuente silenciosa desde la que miramos.

Buscar a Dios con una mente dispersa es como buscar el silencio haciendo ruido. Hay sinceridad, pero el método contradice el fin. Vivimos acelerados, fragmentados, saturados de estímulos. La dispersión no se vence a gritos. Es cansancio, es miedo, a veces es una manera elegante de evitar el encuentro.

En la oración silenciosa llega un instante decisivo: cuando dejamos de hacer oración y nos permitimos ser orados. No es pasividad, sino disponibilidad. Es abrir la persiana para que entre la luz. No fabricamos el sol; simplemente dejamos de impedirle el paso.

Entonces aparece lo que d’Ors llama un “vacío fecundo”: un espacio libre de ansiedad donde lo esencial tiene lugar. Cuando ese vacío se abre, aunque sea apenas, la vida cambia de textura. Porque cuando el ruido interior disminuye, lo cotidiano deja de ser escenario y se convierte en revelación. Quizá la realidad siempre estuvo; nosotros no.

La vida espiritual consiste en regresar a lo esencial: la interioridad y la atención consciente. No requiere gestos extraordinarios, sino la sencilla decisión de estar presentes.

La mente dispersa teme el silencio porque no ofrece espectáculo. Pero el silencio no es vacío estéril; es plenitud sin forma. Allí la fe deja de ser ideología y se vuelve confianza, como quien pisa un suelo que no ve, pero lo sostiene.

Tal vez el desafío no sea aprender nuevas fórmulas, sino desaprender la prisa. Amar requiere presencia. Y la presencia exige lentitud. Quizá Dios no habita lo extraordinario, sino la fidelidad humilde a este instante, único lugar donde realmente se puede amar.