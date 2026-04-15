Regular las redes sociales (oficiales)

Todo lo relativo a tecnologías de la comunicación constituyen realidades que avanzan a velocidad geométrica, mientras que el pulso por regularlas late más lento. Pongamos por ejemplo las redes sociales, nacidas como herramientas interactivas complejas capaces de direccionar la comunicación hacia donde el impulso personal se siente satisfecho en términos dopamínicos, o hacia donde la mayoría decide transitar, condicionada por la psicología de las masas (Le Bon).

Aquí en el patio, las redes sociales carecen de regulación, y los intentos se orientan en tanto herramientas susceptibles de ser utilizadas para cometer ilícitos ya tipificados. Al respecto, el debate avanza entre el flujo y el reflujo legislativo, espoleado, condicionado o frenado por la opinión pública… más pública que nunca en tiempos de redes.

Algo que merece ser abordado es la regulación del uso de las cuentas de redes sociales del propio Estado; cuyas instituciones, en tanto entes de derecho público, ostentan la titularidad de estas en razón de que constituyen una extensión de su personería.

En la práctica, ¿es así? Para muestra, existen instituciones del Estado que tienen dos cuentas en algunas redes sociales. Esto permite especular que los procesos de registro, habilitación, administración y manejo de estas fueron realizados por personas físicas distintas, en tiempos diferentes. Por las razones que fuera, la naturaleza personal del proceso de creación de la cuenta ante el proveedor permite que, en caso de ausencia de regulación, acuerdos o protocolos, quede abierta la posibilidad de exclusión de la titularidad y/o manejo (¿temporal?) de la cuenta por parte de la institución titular.

En materia de gestión de información, muchas cuentas institucionales constituyen escaparates de la vida del funcionario de turno; espejos donde se refleja su vanidad personal, y poco más.

Urge que el Estado regule el uso de sus redes sociales; que organice y centralice el proceso de apertura de cuentas; la custodia de claves; que se establezcan reglas de uso: qué información publicar, qué fotografía subir, tiempos y formatos de publicaciones, etc.

Las recientes lluvias son un ejemplo. No hay uniformidad ni homogeneidad en las publicaciones de los organismos vinculados a la gestión de la respuesta oficial. Diferentes informaciones en publicaciones de ministerios, direcciones y organismos, evidencian que más allá de lo que publica el “community manager”, no existen protocolos integrados uniformes, criterios estandarizados, ni mucho menos un flujograma que establezca la hoja de ruta de la información desde el momento en que se toma la decisión, hasta cuando es publicada en las redes de la institución.

Las cuentas de redes públicas son propiedad del Estado, proyecciones de su solemnidad. Como tal, deben responder a los intereses nacionales con celeridad, objetividad y rigurosidad, desde la lógica de ampliar la información y hacerla accesible al ciudadano; no desde una función informativa residual, sino inmediata; ni mucho menos desde la lógica de ser una bitácora que recoge los hitos personales del funcionario de turno. Es necesario organizar esto, y hay que hacerlo ya.