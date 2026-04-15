La naturaleza recuerda la tarea pendiente de prevenir

A golpe de sucesivas vaguadas, estamos, otra vez, confrontados a la vulnerabilidad de la vida, sometidos a los embates de la naturaleza, de frente a nuestra fragilidad como seres humanos.

Justo unos días después de conmemorar la tragedia del Jet Set, donde 236 personas perdieron la vida, por los fallos estructurales de una edificación que durante décadas fue escenario de diversión para miles de dominicanos y extranjeros, estamos de frente a otras tragedias.

Independientemente de las indiscutibles responsabilidades de los propietarios del local, insisto en que hay una gran responsabilidad del Estado dominicano, el mismo que es, severísimo, con las nuevas tiendas de empresarios chinos y que durante años ha sido indiferente a las fallas estructurales de numerosas edificaciones públicas y privadas. Lo seguiré diciendo hasta el cansancio, cientos de escuelas, puentes, edificios y hasta hospitales, fueron identificados con fallas, luego del terremoto del 2003, la mayoría sigue con esas fallas.

En 2022 y 2023, dos noviembres fatídicos, nos pusieron al corriente de la vulnerabilidad de nuestra capital, en este abril, Santo Domingo, Puerto Plata y otras provincias azotados nuevamente por la inclemencia de la naturaleza, con decenas de familias que han perdido parte de sus ajuares, viviendas destruidas y la red vial diezmada, y ni que decir de las vidas perdidas, nos obligan a repensar nuestras políticas de prevención.

Hemos avanzado en la instalación de un sistema de radares que están llamados a permitirnos prever muchas de estas contingencias, pero siempre seremos vulnerables, como un recuerdo permanente de la pequeñez de la obra humana, frente a los elementos naturales de que Dios ha dotado a la tierra.

La caída del puente de Camú, de pequeños puentes en El Naranjal, en La Boca de Los Hidalgos, el badén que comunica a Gualete con la Jaiba, el impacto a casas humildes en Montellano, son pequeños ejemplos de estructuras vitales que, si son evaluadas periódicamente, tal vez, no habrían colapsado.

Sectores de la comunidad de Camú, desde febrero venían advirtiendo que la extracción de materiales del río estaba socavando su estructura, es necesario determinar si es así, en cuyo caso hay que establecer responsabilidades.

Recuerdo que en un seminario ofrecido por el PNUD, a periodistas de Puerto Plata, luego del terremoto del 2003, decían que 1 dólar en prevención equivale a 5 en reconstrucción, aboquemonos a una gran jornada nacional de prevención.

Aquí hay cientos de cañadas tapadas y desviadas, que un día retoman su curso habitual e inundan, hay miles de familias con casas construidas en márgenes de ríos y cañadas, miles de casas, edificios, escuelas y hospitales de alto riesgo sísmico.

La semana pasada el presidente Luis Abinader decía, con razón, que no hay drenaje que resista 400 milímetros de agua, es verdad. Pero con un drenaje acorde a las necesidades de la ciudad, el daño sería menor.

¿Vamos a seguir esperando nuevas desgracias, para ir a mitigar, cuando podemos prevenir?

¿Cuántas desgracias más tienen que ocurrir para que nos demos cuenta que la naturaleza nos está recordando la tarea pendiente de prevenir?