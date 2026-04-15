Entre Gascue y El Estero

La mañana del lunes me conmovieron las imágenes sobre las inundaciones de calles y viviendas en mi natal El Estero, Neiba, por la crecida del río El Manguito, producto de las lluvias y de la falta de atención al clamor de los comunitarios, que desde hace más de un año están pidiendo la construcción de un muro en el lado derecho del afluente.

Y aún con el agua dentro de mi pueblo, un tornado en Gascue, donde vivo, nos impactó en la tarde. Una fuerte brisa combinada con la lluvia derribó árboles en la avenida Hermanos Deligne, dañando varios vehículos, dos propiedad de mi familia.

Estaba en el apartamento junto a mi hijo, y no le encontrábamos explicación a lo sucedido. Pensábamos que las persianas se iban a explotar. Nos causó un gran susto. Una mata cayó en medio del parqueo, rompió dos tordos en apartamentos de los vecinos y cayó en nuestro carro. Otro árbol cayó encima de la yipeta de mi hijo. Damos gracias a Dios, que ni en El Estero, ni en Gascue hubo daños humanos.