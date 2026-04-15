El arte, camino de elevación o de caída

Desde sus comienzos, el cristianismo ha visto en el arte un medio valioso para el bien del ser humano. La música, la pintura y la escultura han servido para expresar la fe y despertar una sensibilidad capaz de reconocer la verdad y la belleza. A través del arte, el ser humano se eleva, encuentra sentido y se abre a lo trascendente.

Sin embargo, cuando este don se desvía de su finalidad, puede convertirse en un instrumento que confunde, banaliza y arrastra hacia lo superficial. Así, lo que está llamado a ennoblecer termina degradando.

El arte no es neutro, según su orientación, puede ser camino de crecimiento o de empobrecimiento humano. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.