182 Aniversario de Fundación de la Armada

La Pascua es la vida nueva

En este tiempo luminoso de la Pascua, donde la Iglesia proclama con firmeza que Cristo ha vencido la muerte, nos reunimos hoy para celebrar no solo el misterio de la vida nueva, sino también la historia viva de un pueblo que ha sabido defenderla. La Palabra de Dios nos sitúa en un horizonte claro: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna” (cf. Jn 3,36). No es una promesa lejana; es una certeza que transforma el presente.

La Pascua no es un recuerdo; es una fuerza viva. Es el soplo del Resucitado que impulsa al hombre a no rendirse, a levantarse, a custodiar la vida, la dignidad y la libertad. En ese horizonte contemplamos hoy, con gratitud, los 182 años de nuestra gloriosa Armada de la República Dominicana.

Custodiar la vida es una vocación, un servicio

Así como los apóstoles, en la primera lectura, hablaban con valentía aun en medio de la persecución, también ustedes, hombres y mujeres de la mar, están llamados a una misión que no es solo técnica ni estratégica, sino profundamente moral y espiritual. El mar, vasto y misterioso, puede ser símbolo del peligro y de lo incierto, pero también es espacio de vigilancia, disciplina y honor.

La Armada no es solo defensa de costas; es defensa de un pueblo, de su historia y de su esperanza. La Pascua ilumina el sentido del servicio militar: Cristo Resucitado no se impone por la fuerza, pero tampoco se rinde ante el mal. La verdadera fuerza no está en dominar, sino en servir con firmeza; no en destruir, sino en proteger.

Por eso, el uniforme que llevan no es solo un símbolo de autoridad; es un compromiso con la vida. Un compromiso que exige sacrificio, silencio, noches largas y distancia de los seres queridos, pero que también ennoblece el alma.

Ciento ochenta y dos años: memoria que compromete. Desde aquel 1844, en el fragor de nuestra independencia, hombres valientes se lanzaron al mar no por ambición, sino por amor a la patria. Hoy ustedes son herederos de esa historia. La patria no se improvisa; se construye con disciplina, lealtad y entrega diaria. Una nación que olvida a sus defensores se debilita, pero unos defensores que olvidan los valores que protegen se pierden.

Bajo el amparo de María encontramos un refugio seguro. En esta parroquia dedicada a Nuestra Señora del Amparo, contemplamos a la Madre que conoce la vigilancia, la espera y la incertidumbre. Ella permaneció firme al pie de la cruz. Que nos enseñe a sostener la esperanza en medio de la tormenta, a no perder la fe cuando el horizonte se oscurece y a servir con corazón limpio.

Batalla de Tortuguero, Patria y herencia cristiana

Nuestra independencia no nació en el vacío. No fue un simple acto político ni una reacción improvisada. Fue el fruto de una conciencia histórica forjada en la fe. La nación dominicana, desde sus raíces, ha respirado un aire profundamente cristiano. En medio de las tensiones de su tiempo, nuestros padres fundadores no concibieron la libertad como ruptura con Dios, sino como afirmación de la dignidad que proviene de Él.

En un mundo sacudido por las ideas de la Ilustración francesa, que en muchos casos pretendió construir una sociedad prescindiendo de Dios, nuestra patria tomó un camino distinto. Aquí, la libertad no se levantó contra la fe, sino que caminó junto a ella. No se rechazó la luz de la razón, pero tampoco se apagó la luz del Evangelio.

Basta recordar el gesto fundacional de nuestra nacionalidad, en aquella histórica noche del Independencia de la República Dominicana: el juramento ante Dios, la invocación a su providencia, la conciencia clara de que la libertad verdadera no puede sostenerse sin un fundamento moral. No es casual que la primera Constitución reconociera la centralidad de la fe en la vida del pueblo.

Y en el corazón de ese acontecimiento resplandece la figura de Juan Pablo Duarte, quien no entendió la patria como un proyecto meramente político, sino como una comunidad fundada en valores, donde la justicia, la verdad y el bien común tienen raíces profundamente cristianas.

Y si queremos ver esta síntesis entre fe, patria y sacrificio hecha historia concreta, miremos hacia el mar, hacia la decisiva Batalla de Tortuguero. Allí, en los albores mismos de la nación, no solo se defendía un territorio, sino una identidad. Aquellos hombres no combatían movidos únicamente por estrategia o interés, sino por una convicción más profunda: que la libertad que nace de Dios merece ser custodiada con la vida. En contraste con los vientos ideológicos que soplaban desde la Ilustración francesa —donde en ocasiones se quiso construir una sociedad sin referencia al Creador—, nuestros marinos afirmaban, con su sangre y su coraje, que la patria dominicana no podía entenderse sin su alma cristiana. Así, el eco de Juan Pablo Duarte no resonaba solo en tierra firme, sino también en las aguas, donde la defensa de la soberanía era, al mismo tiempo, defensa de un modo de concebir al hombre: libre, sí, pero bajo la mirada de Dios.

Exhortación final

Hermanos, la Pascua nos recuerda que la última palabra no la tienen la muerte, el miedo ni la violencia, sino la vida. Y ustedes, como Armada, están llamados a ser guardianes de esa vida.

Que cada misión, cada patrullaje y cada orden cumplida sea también un acto de amor a Dios y a la patria. Que el Cristo Resucitado navegue con ustedes en sus embarcaciones, calme sus tempestades y fortalezca sus corazones. Y que al final de cada jornada puedan decir con verdad: “Señor, hemos cumplido, hemos servido, hemos amado”.

Amén.

El autor es Obispo de Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia