La huella femenina en la economía dominicana

Hoy cerca del 70% de los graduados universitarios en la República Dominicana son mujeres, alrededor del 72% de las empresas formales cuentan con al menos una socia o beneficiaria final, y las mujeres representan aproximadamente el 65% del personal de la administración pública. Estas cifras reflejan una transformación profunda que, aunque muchas veces silenciosa, está redefiniendo el papel de la mujer en la economía dominicana.

La presencia femenina ha dejado una huella cada vez más visible en la educación, el emprendimiento y la vida institucional del país. Durante las últimas décadas, la participación de las mujeres se ha convertido en uno de los cambios más significativos en la estructura social y económica dominicana.

En el sistema educativo esta transformación es particularmente evidente. Las mujeres representan cerca del 70% de los graduados universitarios, lo que ha ampliado significativamente el capital humano disponible para sectores clave de la economía. Esta presencia es especialmente notable en áreas como contabilidad, medicina, psicología, educación y negocios, donde la participación femenina supera ampliamente a la masculina.

En el ámbito empresarial también se observa un avance importante. Alrededor del 72% de las empresas formalmente constituidas en el país cuentan con al menos una mujer como socia o beneficiaria final, aunque todavía persiste una brecha en el control accionario mayoritario. Una parte importante de estos emprendimientos se concentra en micro y pequeñas empresas, lo que evidencia tanto el dinamismo emprendedor femenino como los desafíos pendientes en materia de financiamiento y escalamiento empresarial.

La presencia femenina también se ha fortalecido en la administración pública. Actualmente, las mujeres representan cerca del 65% del personal del sector público, aunque todavía enfrentan mayores barreras para acceder a puestos de alta dirección o gerencia. Aun así, este avance refleja cambios culturales importantes y una mayor apertura hacia la igualdad de oportunidades en espacios que durante mucho tiempo estuvieron dominados por hombres.

La evidencia basada en microdatos administrativos también sugiere que las mujeres exhiben altos niveles de responsabilidad en distintos ámbitos de la vida económica. En el caso dominicano, estudios recientes encuentran que las empresas con accionistas mayoritarias mujeres presentan mejores niveles de cumplimiento tributario, particularmente en la declaración del ITBIS.

Este comportamiento también se observa en el mercado laboral. Investigaciones sobre la dinámica del empleo en la República Dominicana muestran que las mujeres tienden a valorar más la estabilidad laboral. Mientras los hombres presentan una mayor recurrencia en episodios de desempleo, las mujeres experimentan menos recaídas una vez que logran insertarse en el mercado laboral, lo que sugiere un mayor compromiso con la permanencia en el empleo.

Sin embargo, estos avances conviven con desafíos persistentes. Cuando las mujeres pierden su empleo, suelen enfrentar mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, registrando períodos de búsqueda más prolongados que los hombres.

Esta realidad refleja una paradoja: las mujeres han demostrado altos niveles de responsabilidad y estabilidad en el empleo, pero todavía enfrentan barreras estructurales para acceder a nuevas oportunidades laborales.

La evidencia sobre el comportamiento económico femenino también ha influido en el diseño de diversas políticas públicas. En muchos programas sociales, las mujeres son seleccionadas como receptoras de transferencias debido a su mayor compromiso con la educación y el bienestar del hogar, reconociendo el papel central que desempeñan en la gestión de los recursos familiares.

En conjunto, estos datos reflejan una transformación gradual pero profunda en la sociedad dominicana. La creciente participación femenina en la educación, el emprendimiento, la administración pública y la vida económica está contribuyendo a consolidar un modelo de desarrollo más inclusivo.

No obstante, el camino hacia la igualdad plena todavía presenta retos importantes. Persisten brechas salariales entre hombres y mujeres, así como diferencias en el acceso a posiciones de alta dirección y en sectores productivos tradicionalmente masculinizados, desafíos que forman parte de los compromisos asumidos por el país en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La historia económica dominicana se ha construido durante décadas con el esfuerzo silencioso de millones de mujeres que estudian, emprenden, trabajan y lideran desde distintos espacios. Hoy esa huella ya no es silenciosa: está en las estadísticas, en las instituciones y en las decisiones que mueven la economía del país. Y reconocerla no es sólo una cuestión de equidad; es entender dónde se está escribiendo una parte importante del futuro económico de la República Dominicana.

El autor es economista y docente