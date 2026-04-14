América, llamada a la paz y la fraternidad

Los pueblos de América están llamados a construir un futuro cimentado en la paz, la concordia y la cooperación mutua. En medio de tantas tensiones, desigualdades y desafíos comunes, es urgente fortalecer los lazos que nos unen como continente, superando divisiones y promoviendo el respeto entre naciones hermanas.

La grandeza de América no radica solo en sus recursos, que son muchos, sino en la capacidad de sus pueblos para caminar juntos, dialogar y ayudarse.

Apostar por la cooperación es abrir caminos de desarrollo y garantizar una mejor convivencia. Que cada país aporte lo mejor de sí para edificar una América donde prevalezcan la paz, la unidad y el bien de todos. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.