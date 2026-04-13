La seguridad en el debate público y el Foro Listín Diario-UASD

En las últimas tres décadas, el tema de la seguridad adquirió un lugar central en el debate político del país. Recordemos que durante los años 80’s, la República Dominicana vivía con moderados niveles de inseguridad registrando una tasa de 10 homicidios por cada 100, 000 habitantes. Vale tener en cuenta que, tras la culminación de los 12 años de Balaguer en 1978, la preocupación de la población se situaba con relación a la cuestión de la represión y la ampliación de las libertades públicas entre otras aspiraciones democráticas. En los 90´s se alcanzaron cifras que rondaban los 15 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ciertamente, se trataba de una sociedad menos urbanizada, la cual contaba con una menor presencia del crimen organizado. A finales de esa década, recorría el mundo la denominada doctrina de “tolerancia cero”, implementada por la alcaldía newyorkina de Rudolph Guiliani (1994 – 2001). Esos vientos, llegaron a nuestro territorio representados por figuras como el General Pedro de Jesús Candelier quien “se desempeñó como jefe de la Policía Nacional en el último año del primer gobierno del expresidente Leonel Fernández y en la gestión completa de Hipólito Mejía (2000-2004)”.

A pesar de la implementación de una política de “mano dura”, durante su gestión se produjo una fuerte escalada de violencia pues pasamos en el año 2000 de 10 a 12 homicidios por cada 100,000 habitantes a 25–26 por cada 100,000 habitantes entre 2005–2007. Estos disparados indicadores se explican por la crisis económica en la que se vio afectada la sociedad dominicana tras la quiebra de los bancos en el 2003, la expansión del narcotráfico regional y particularmente por la debilidad a nivel institucional que conocía el Estado dominicano. Tras el regreso de Leonel Fernández al poder en el período 2004 - 2012, su jefe policial más recordado fue el General Guillermo Guzman Fermín quien continuó la misma política de Candelier, en cuya gestión se mantuvieron los niveles de homicidios entre 18–22 por cada 100,000 habitantes.

A partir de estas estadísticas, se puede afirmar que hubo una violencia persistente en la sociedad dominicana que consolidó el problema de la inseguridad como un tema fundamental en la vida nacional atribuido a una combinación de factores estructurales y coyunturales los cuales reconfiguraron la agenda pública, otorgándole una mayor centralidad al tema de la seguridad en el debate público, ya que, como vimos, esta etapa estuvo acompañada por un aumento significativo en las cifras sobre el crimen, las cuales descendieron durante el mandato de Danilo Medina, específicamente en el período 2014 – 2020, en cuyo gobierno se produjo una caída sostenida de más del 40% en los índices de homicidio. Así pues, se pasó de 17.4 por cada 100,000 habitantes en 2014 a 9.4 por cada 100,000 en 2019.

Desde el año 2020, el crimen se estabilizó en 8.7 por cada 100,000, remontando en 2023 cuando subió a 10.9 por cada 100,000. El editorial del Listín Diario del 16 de marzo 2026 titulado Por un Foro contra el Crimen y la Violencia inició señalando que “la tendencia a la baja en las tasas de homicidios durante los últimos dos años es una noticia alentadora, pero no debemos cantar victoria”. Actualmente, con 8.0 por cada 100,000 en 2025, nos encontramos en unos mínimos históricos de los últimos 30 años, lo que ha colocado a nuestro país por debajo del promedio regional latinoamericano. No obstante, tal como nos señalaba el referido editorial “El crimen se mantiene como la principal preocupación ciudadana, disputando el primer lugar con el costo de la vida y el desempleo”.

En la República Dominicana, como en muchas otras sociedades, la percepción sobre la inseguridad está influenciada por múltiples factores. Entre ellos destaca el papel de las redes sociales, que amplifican determinados hechos violentos y contribuyen a la construcción de una narrativa social centrada en el riesgo y la amenaza, a pesar de que los datos no confirmen necesariamente esa realidad. Desde hace más de 5 años, impulsados a nivel regional por el efecto “Bukele” y el liderazgo en Estados Unidos de Donald Trump, se aprecia un auge de las ideas de extrema derecha a nivel mundial las cuales buscan capitalizar las preocupaciones existentes sobre temáticas sensibles como la seguridad e inmigración. En nuestra sociedad, de esa ola ideológica son expresión o reflejo todos aquellos que, invocando un clima de inseguridad, no se muerden la lengua para decir que “aquí hace falta otro Trujillo”.

El análisis sobre la seguridad en el debate público dominicano pone de relieve la necesidad de implementar enfoques más integrales y responsables. En ese sentido, sabemos que las ciencias sociales pueden aportar mucha claridad para la comprensión del fenómeno.

En este escenario, resulta fundamental resaltar la apuesta institucional impulsada por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Antonio Ciriaco Cruz, quien desde el año 2022, ha promovido una visión estratégica basada en la articulación de saberes y la construcción de alianzas Inter facultades y con los medios de comunicación. Asumir como Jornada de Investigación FCES 2026, el desafío lanzado por Listín Diario en su propuesta de abrir un Foro Nacional sobre Crimen, Seguridad y Violencia es tener conciencia del valor de la cooperación entre saberes, instituciones y actores sociales para materializar soluciones que contribuyan a la seguridad, la justicia y la cohesión social.

Es justo reconocer a su vez, la labor del director del Listín Diario, Miguel Franjul, en su incesante accionar en pro de soluciones sobre las más diversas problemáticas que afectan nuestra sociedad. También es importante resaltar su apertura al mundo académico dominicano para que las páginas del periódico puedan orientar a la población ya que hablar de crimen hoy, es hablar de la sociedad dominicana: con sus normas, sus desigualdades, sus instituciones y sus formas de convivencia. Es reconocer que la seguridad no es únicamente una cuestión de control, ya que ante todo consiste en una construcción de ciudadanía que debe servir al fortalecimiento de nuestro Estado de derecho, tal como lo demostrará el próximo martes 14 de abril 2026 en el aula magna de la UASD en el Foro Nacional sobre Crimen, Seguridad y Violencia.

*El autor es Director de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UASD.