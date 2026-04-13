Cuando la prensa secular convierte al Papa en editorialista

Durante días, buena parte de la prensa estadounidense ha tratado la homilía del Papa Leo XIV no como una advertencia moral de alcance universal, sino como un instrumento político oportuno: algo que se toma del altar, se despoja de su amplitud teológica y se emplea para golpear a Donald Trump, a Israel y a cualquier esfuerzo serio por impedir que el régimen iraní siga ampliando su capacidad de sembrar muerte más allá de sus fronteras.

No es que los medios hayan inventado las palabras del Papa. Hicieron algo más sutil, y por eso mismo más revelador: las estrecharon. Tomaron una reflexión sobre la corrupción del poder en todos los hombres caídos y la redujeron a una especie de reprimenda selectiva contra Occidente, como si la expresión “delirio de omnipotencia” sólo pudiera apuntar a Washington o Jerusalén, pero jamás a Teherán.

Y ahí está el truco

Porque eso es, cada vez más, lo que hace cierta prensa secular y progresista en Estados Unidos. No puede dejar intacto el lenguaje moral. No puede escuchar una advertencia bíblica, una reflexión papal o una exhortación espiritual sin traducirla de inmediato al dialecto pequeño, predecible y doméstico de la lucha partidista. Si el Papa habla del orgullo, del abuso del poder, de la idolatría del dinero o de invocar a Dios en medio de la violencia, no faltará quien corra a presentarlo como si fuera un columnista más del bloque anti-Trump.

Pero una homilía no es un editorial de campaña. Y un Papa no es un comentarista de cable.

Lo curioso es que, si uno toma en serio las palabras del pontífice y no la lectura interesada de los medios, surge una pregunta incómoda: si hay hoy en el Medio Oriente un régimen que encarna de manera casi perfecta ese “delirio de omnipotencia”, ¿es realmente la democracia constitucional que intenta impedir una amenaza mayor? ¿O es, más bien, una teocracia revolucionaria que durante décadas ha financiado milicias y grupos terroristas, ha extendido su influencia mediante el miedo, ha perseguido a cristianos y otras minorías, ha prometido la destrucción de Israel, ha llamado a Estados Unidos el “Gran Satán” y ha reprimido brutalmente a su propia población?

La respuesta parece bastante evidente

Irán no es una pequeña potencia incomprendida. No es una víctima pasiva de la historia. Es un régimen ideológico que ha hecho del chantaje, la intimidación, la guerra por terceros y el culto a la confrontación un método habitual de poder. Y sin embargo, en demasiadas redacciones occidentales, el problema moral central sigue siendo, casi automáticamente, el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos o de sus aliados, no la naturaleza del régimen que dicha fuerza intenta contener.

Ésa es la gran asimetría moral de nuestra época

El tirano puede envolverse en consignas revolucionarias, en retórica “anticolonial” o en lenguaje religioso, y aun así recibirá, al menos en ciertos círculos mediáticos, un tratamiento casi sociológico: “hay que entender sus agravios”, “hay que atender el contexto”, “hay que evitar la escalada”. Pero cuando una democracia liberal actúa, aun con fines defensivos, entonces sí aparece de inmediato todo el vocabulario de la indignación moral absoluta. La fuerza de unos se examina como pecado; la violencia de los otros, como fenómeno. No se trata aquí de negar el costo humano de la guerra. Toda guerra deja muertos, familias destruidas, ciudades marcadas y generaciones heridas. El Papa tiene razón en recordar que el poder puede corromper, que los hombres tienden a revestir sus ambiciones con lenguaje sagrado y que incluso las causas justas pueden deformarse si olvidan la humildad moral.

En su homilía, el papa Leon XIV advirtió sobre la soberbia.Gregorio Borgia

Pero una advertencia contra la soberbia no equivale a una absolución de los agresores.

Y ése es precisamente el punto que gran parte de la prensa ha querido borrar. Se ha leído la homilía como si fuera una condena específica al ejercicio del poder occidental, cuando bien puede leerse también —y quizá con más fuerza— como una acusación contra un régimen que se cree autorizado por la historia, por la religión y por su propio mito revolucionario a desestabilizar una región entera, amenazar a pueblos vecinos y aplastar a sus propios ciudadanos.

Si un gobierno cree que puede financiar la muerte a distancia, predicar el exterminio de otros, invocar a Dios para justificar el terror y reprimir con ferocidad a quienes protestan dentro de sus fronteras, entonces ese gobierno encaja perfectamente en la descripción papal del poder extraviado en su propia arrogancia.

Hay además una ironía difícil de ignorar. Buena parte de esa misma prensa secular que hoy levanta la homilía del Papa como arma contra Trump o contra Israel suele mostrarse indiferente, cuando no hostil, frente a la enseñanza cristiana en otros terrenos. En temas de vida, familia, bioética o libertad religiosa, la autoridad moral de Roma les parece de pronto anticuada, incómoda o irrelevante. Pero basta con que el Papa diga algo que pueda reinterpretarse como una crítica a la derecha o a la política exterior estadounidense, y entonces redescubren con entusiasmo la sabiduría del pontífice.

No es reverencia. Es utilidad

Conviene, por tanto, devolver la homilía a su verdadera dimensión. El Papa habló como pastor moral, no como estratega militar. Su misión no es trazar planes de campaña, sino recordar que la guerra, incluso cuando parece necesaria, nunca debe celebrarse como espectáculo de poder. Eso merece respeto. Pero también merece respeto otra verdad, menos cómoda para los comentaristas de salón: la tradición cristiana nunca ha enseñado que toda acción militar sea intrínsecamente injusta.

Existe, precisamente, la noción de guerra justa. No como licencia para la aventura, ni como coartada para la vanidad imperial, sino como reconocimiento sobrio de que hay males que no se detienen con consignas, vigilias o buenos deseos. A veces la paz no se preserva con gestos, sino con decisión. A veces proteger a poblaciones vulnerables exige contener por la fuerza a quienes han hecho del terror una política de Estado.

Eso no santifica toda guerra. Pero tampoco canoniza la pasividad

Al final, lo más revelador no es que el Papa haya advertido contra la soberbia. Eso era esperable. Lo revelador es que tantos medios estadounidenses, con reflejo casi automático, hayan oído una amonestación universal y la hayan convertido en munición partidista. No hicieron exégesis. Hicieron política.

Y en tiempos como éstos, conviene decirlo sin rodeos: no hay nada especialmente moral en permitir que una teocracia violenta gane tiempo, espacio y capacidad destructiva simplemente porque a ciertos editorialistas les resulta estéticamente desagradable el uso del poder por parte de Occidente.

A veces, la verdadera vanidad no está en ejercer la fuerza con responsabilidad, sino en creer que uno conserva la pureza moral mientras otros pagan el precio de su inacción.