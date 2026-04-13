El Jet Set y la política

Estamos obligados a hablar y escribir sobre lo mismo, aunque “canse”, porque sólo así lograremos que nunca se olvide. El día que como sociedad pasemos página y dejemos que sean los supervivientes y familiares que carguen solos con la cruz de la indiferencia oficial, la complacencia empresarial y la complicidad política, ese día habremos sido derrotados.

Quienes se benefician del silencio, la indiferencia y la normalización de la situación, apuestan al olvido por desgaste y al cansancio como estrategia; porque confían que en algún momento la gente tendrá que seguir adelante y dejar eso atrás. Total, es lo que siempre pasa en la República de la Impunidad Dominicana.

Que eso ocurra no sorprende. Lo que llama poderosamente la atención es el silencio de casi toda la clase política dominicana –con pocas y muy honrosas excepciones– con relación al caso Jet Set, sobre todo en este primer aniversario de la tragedia. Un silencio colectivo, cómplice, indolente, apático, imprudente, insensible, cruel, irresponsable, sucio y asqueroso.

Al respecto, ¿dónde están los comunicados, declaraciones o publicaciones hechas en redes sociales por los líderes del gobierno y la oposición?, ¿dónde están los videítos –producidos y editados– de los funcionarios en la misa de aniversario de la tragedia, ya sea abrazando deudos o mirando con cara de serios los cientos de fotografías? Esos videítos de los que son tan dados a subir por cualquiera de las pendejadas irrelevantes que ellos consideran trascendentes y memorables, como comerse una empanada, limpiarse los zapatos, saltar un charco de agua o abrazar a alguien en un barrio.

¿Dónde están las publicaciones de nuestros líderes? ¿Los comunicados de los partidos? ¿Los espacios pagados del gobierno? (¡qué tanto dinero gusta gastar en publicaciones banales!). ¿Dónde están los tuits presidenciales, de ministros, viceministros, directores generales, senadores, diputados?, tan dados a sumarse siempre a cualquier “#hashtag” descerebrado.

Vergüenza debería dar a quienes hoy dirigen el país, pero también a quienes pretenden hacerlo en 2028, que una extranjera recién llegada –como la embajadora de Estados Unidos– tenga más decencia, empatía, solemnidad y sentido de la historia, que todos ellos juntos.

La clase política ha hecho silencio mirando para otro lado, como si aquí no hubiera pasado nada... como si 236 muertos no fueran nada.

Lo que colapsó en este país no fue el techo del Jet Set, fue la humanidad de los políticos. Aquí lo que se derrumbó no fue una losa, sino la decencia y la empatía de [casi] toda la clase política; que, o bien es cómplice, o bien es subalterna, o bien es socia; pero, sin dudas que es cobarde, indolente y vil.

“El que no está conmigo, está contra mí”, dijo el Maestro (Mateo 12:30), y aquí, quien no está a favor de la verdad y la justicia, está a favor de la mentira y la impunidad.