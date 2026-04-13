Guerra Mundial se incuba en Oriente

Las conversaciones de alto el fuego en Oriente Medio fueron saboteadas por la decisión de Israel de mantener las hostilidades contra Irán. Podría aumentar la escalada del conflicto con el temor de que se desate otra guerra mundial con uso de armas nucleares, según dicen los expertos de geopolítica.

El encuentro fue visto desde el principio como una treta por parte de Estados Unidos para ganar de tiempo y rearmarse, revisar tácticas, concentrar más tropas en la región con la inclusión de países europeos que no tienen ejércitos.

Donald Trump reafirmó que ya ganó la guerra que no fue oficialmente guerra, por lo que podría retirarse del escenario, algo que no hará, porque no puede dejar solo a Israel país que brilla como guía del conflicto. El ego también está en la guerra.

En este conflicto Irán ha cobrado un inusitado prestigio porque además de resistir el enfrentamiento (que supuestamente iba a durar días) sus destacadas operaciones militares incluyen derribar aviones norteamericanos de última generación, espantar los portaviones, mandar proyectiles a ocultas bases norteamericanas distantes a 4 mil kilómetros, destruir las bases en países vecinos, sostener un constante envío de proyectiles de castigo y cerrar el Estrecho de Ormuz.

En esta guerra Irán incluyó dos armas para controlar la economía mundial: cerrar la navegación de los petroleros por el Golfo Pérsico y ausentar los seguros para los barcos que naveguen esas aguas y, copiando a los colonialistas europeos, implementó la práctica del portugués Afonso de Alburquerque, quien en los años de 1500 cobraba peaje en Ormuz.

Hay varios estudios por parte de Norteamérica desde hace muchos años, sobre el posible uso militar de Ormuz y las dificultades para ocuparlo y mantenerlo, por lo que extraña que no fuera tomado en cuenta.