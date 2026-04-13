El fraude de visa de los EE. UU. tiene consecuencias graves

Mentir o presentar documentos falsos puede resultar en una prohibición permanente de visa según la ley de inmigración de los Estados Unidos. Esto significa que nunca podrá visitar, trabajar, estudiar ni vivir en los Estados Unidos. Falsificar información o entregar documentos fraudulentos también puede conllevar procesos penales y hasta tiempo en prisión. El fraude de visa incluye mentir en su solicitud y presentar documentos falsos o alterados. Si usted presenta documentos falsos en su solicitud de visa estadounidense, está cometiendo fraude y poniendo en riesgo su futuro. Las autoridades se mantienen un paso adelante frente a quienes venden documentos falsos y se adaptan a nuevas amenazas. Proteja sus oportunidades de viaje en el futuro: diga la verdad y no presente documentos falsos.