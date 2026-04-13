Crecimiento económico de 2026

A inicios de 2026, muchos se preguntaban cuál sería la proyección del crecimiento económico. En esas discusiones, analistas hablaban de una expansión cercana al 5% para 2026. Auguraban un mejor año que 2025, cuando la economía creció apenas 2.1%. Una proyección más realista preveía que República Dominicana crecería entre 3% y 4%. Hasta ahora, esta última proyección ha sido acertada. El indicador mensual de actividad económica (IMAE) creció 3.7% en los primeros dos meses de 2026, en línea con ese escenario. El comportamiento de la economía en enero-febrero se explica por el rebote estadístico respecto a 2025, así como por un aumento del turismo. El rebote estadístico se refiere a que, si hubo un bajo crecimiento en 2025, una expansión modesta en 2026 se percibirá muy grande. Es como una pelota de baloncesto que cae al piso: mientras más alto sea el lugar desde donde cae, más alto será su rebote porque estaría tratando de regresar al punto desde donde cayó.

En efecto, el crecimiento en enero-febrero de 2025 fue muy bajo, de 1.5%. Si se obviase este año y se comparara con 2024, el aumento anualizado sería solo de 2.6% en 2026. El caso más llamativo es la construcción. En enero-febrero de 2025 cayó 7.7% y creció 5.8% en 2026. La caída en 2025 fue tan fuerte que todavía le faltaría crecer 2.6% para recuperar el nivel de 2024. No obstante, la guerra en Irán complica más el panorama. Un petróleo por encima de US$100 el barril implica una combinación de aumentos de precios de las gasolinas y deterioro del déficit fiscal vía mayores subsidios a los hogares. Hasta inicios de marzo no se contemplaba este escenario.

Un mayor precio de las gasolinas aumenta la inflación. Los aumentos observados de las gasolinas y el gasoil, hasta esta semana, generarían aumentos de inflación entre 0.3% y 0.5%, pudiendo hacer que el indicador cierre alrededor de 5%. En este contexto, sería poco probable que las tasas de interés disminuirían en los próximos meses. Una situación similar sucede en Estados Unidos. Como el ajuste del precio de las gasolinas es automático, es muy posible que la inflación se acelere de manera importante en los próximos meses. Esto disminuye la probabilidad de que las tasas de interés en EEUU se reduzcan, lo cual restringe todavía más futuras reducciones de tasas de interés en países como República Dominicana. Al tenerse tasas de interés altas por más tiempo en República Dominicana, el crecimiento económico sería menor al inicialmente esperado, probablemente entre 2% y 3.5%.

Estas son malas noticias para el país ya que menor crecimiento económico se asocia con menos empleos creados, salarios que suben más lentamente, poca demanda de viviendas, menos consumo, y menor capacidad de pago de impuestos. En este contexto, el gobierno debe orientarse a aumentar el gasto en obras públicas, en compensar con reducciones de gastos poco productivos (como las pensiones especiales), y en contrarrestar el impacto de las medidas monetarias orientadas a combatir la inflación. El subsidio a los fertilizantes es un buen punto de partida.