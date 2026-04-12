Vivir a millón

Suena la alarma del celular a la hora de siempre, 6:05 de la mañana. Apago ese alboroto bajo protesta y con par de San Antonios en la mente, molesto y sin ganas de que me hablen mucho, con un ojo abierto y el otro aún dormitando. Qué pesado se siente el cuerpo, porque regularmente cuando me toca levantarme tengo más sueño que cuando me acuesto, pero esa es la vida.

Trato de sentarme en la cama mientras mi cuerpo se desvanece una vez más en la almohada. Qué difícil dar ese paso de levantarme, pero ya son casi las 6:20 y todavía no he entrado al baño. El GPS interno que uno tiene ubica cómo llegar. No voy a contar lo que hacemos todos en ese momento, vamos a saltarnos esa parte, pero ya saliendo en toalla y viendo la hora, faltan 15 minutos para las 7:00 de la mañana.

Empiezo a cambiarme, ya un poco más despierto después de esa agua fría. Resulta que tengo una reunión a las 8:00, pero sabiendo que el tránsito es impredecible, a pesar de que te queda prácticamente cerca, es importante salir lo más temprano posible. A todo esto, voy escuchando El Ritmo de la Mañana como cada día, desde que me despierto, para olvidarme un poco de las malas noticias del diario vivir.

Conducir en República Dominicana debe considerarse un deporte extremo, como los que hace la marca de bebida energizante que da alas. Sales a la calle pidiendo a Dios que te guarde, porque uno quiere respetar las normas y leyes, pero el prójimo no ayuda. Cuando no es el motorista que viene en vía contraria y entiende que debes lanzarte al otro lado porque él tiene preferencia, o el que se mete por la derecha, aunque no quepa, porque aun tú con la direccional indicando que vas a doblar, ellos se meten por ahí; por suerte, los espejos retrovisores existen.

¡Ah! Y no mencionaré los otros vehículos que andan por la calle como si estuvieran en una pista de Fórmula 1, que te tocan bocinas y te hacen cambio de luz para que ellos puedan pasarte casi por arriba, ya que sus asuntos son más importantes que los de los demás; en fin, llegamos vivos al menos. En esta ocasión no se le agregó un rayón nuevo al carro, al menos no que haya percibido.

Terminada la reunión, ahora de camino a la oficina a vivir el mismo tormento. Por suerte pudimos desayunar en el punto de encuentro para poder resistir la faena hasta la próxima comida; la mañana se va entre llamadas, propuestas de posibles clientes (la mayoría ni siquiera te responde sí o no después de que le envías), pero es el pan nuestro de los freelancers: responder el WhatsApp, enviar memes por Instagram y actualizar un poco la página de Newsliferd.net.

Llega el almuerzo, que hay que comerlo rápido para seguir esclavizado preparando propuestas, haciendo reportes de prensa, convocando medios para un evento que es la próxima semana; los clientes pidiendo que necesitan que la nota que enviaste hace casi un mes salga en el impreso, aunque ya salió en seis de los ocho principales, pero ellos quieren el que no ha salido. Seguimos.

A todo esto, tienes que mantenerte hablando con esa persona todo el día, porque las mujeres necesitan que tú estés pendiente y que no des nada por sentado, y si las flores no se riegan, no florecen. No podemos olvidar que después de un buen almuerzo necesitamos cerrar los ojos por un breve momento para poder recargar energías.

No me he dado cuenta de que ya son las 6:20 de la tarde y hay que hacer coberturas de dos eventos, porque ya te comprometiste. El primero era a las 6:30 y tú llegas casi 45 minutos después; seamos sinceros, temprano llegué. Luego el otro era a las 7:00 de la noche, pero obviamente llegué pasadas las 8:10 p. m.

Entiendan que esto no es fácil. Luego de concluir con las labores y las sociales de Mundo Visión —todo el que pase de 35 años entenderá la referencia—, sucede que a alguien se le ocurre tomarse unos traguitos para celebrar el día, no importa la razón que sea. De ahí para la casa a cenar y volver a echarse agua, adivinen para qué; les daré unos segundos para que contesten.

Acertaron, seguir trabajando, porque me toca ahora hacer los reportes de las noticias del día para entregar antes de las 8:00 de la mañana y las portadas de los periódicos impresos. Eso me toma alrededor de dos horas en el mejor de los casos, tomando en cuenta que debo esperar la actualización de esos medios, que a veces se tardan más de lo esperado, para poder dormirme entre la 1:30 y 3:00 de la madrugada, para repetir el proceso de nuevo al otro día.

Muchos dirán que los fines de semana me los puedo pasar en cama o irme de fiesta por ahí, y no es que no lo hago, porque tampoco es que me la paso pegado a una computadora o al celular; también tengo que sacar tiempo para esa persona y que no me dé una pata que no sepa dónde caiga, y darle la vuelta a los amigos, porque hay que ausentarse y estar. Pero definitivamente sí, también tengo que trabajar, porque hay almas que salvar y las cuentas no dejan de llegar.

Es un poco agotador, un reto y una felicidad ver el trabajo realizado; además, no soy el único que hace todo eso. Creo que vivo muy relax comparado con la mayoría. Sin exagerar…