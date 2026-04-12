Raros modales

No sé cuándo terminará todo esto. Ni a dónde iré a parar cuando mi cuerpo no respire. Me refiero al sitio donde supuestamente comenzaré de cero. Lo que sí estoy seguro es de que todos también lo harán aunque tengan un resultado diferente en la cuenta bancaria. Todos, absolutamente todos creemos que vamos a ocupar una cueva, amasados, como rivales que ahora se dan la mano y sobreviven. Pensar esa certeza solo crea sentimientos. Y no pensar es tal vez lo más propio de alguien respetable.

La frustración nos obliga a adivinar un porvenir falso donde la gloria eterna está aún por descubrir. Sin embargo, somos optimistas por creer que una mano milagrosa nos va a llevar a un paraíso lleno de playas y jardines colgantes. De esos paraísos que vemos a cada rato en el cine.

Una cosa es usar la literatura para contar cosas y otra es que la literatura nos use para contar lo que ella quiera. Siempre he tratado de no preocuparme a dónde iré, y sí dedicarme a escribir como puedo, a sabiendas de que en cada crónica, relato o poema estoy dejando parte de mi vida. Esas diatribas no entretienen. Siempre se va a encontrar un hombre cosechando flores en su huerto, sin pensar qué será del arraigo y del olvido.

Escribo este tipo de rareza porque me imagino trotando en una escoba sobre los campos del Caribe, donde todo es hermoso, y viven puntos en forma de especímenes humanos. Mi recorrido es lento, observador, destinado a descubrir las huellas dejadas al azar en territorios acostumbrados a vivir de espaldas a ellos mismos. En ese recorrido no solo descubrí que Nicolás Guillén tenía razón en un poema de su libro “El gran zoo” al referirse, indirectamente, a la isla de Cuba: “Cuidado, muerde”.

También aprendí que tierras de sol y arena, tienen precio. Los lagartos abundan por doquier y aunque muerden, también estallan junto a las plegarias que algunos conservan como si con ellas fueran a resolver los problemas escapados de la razón. Y en ese transcurso de mi vuelo llegué a la isla Cuba con el miedo perdido.

Mi escoba se negaba a avanzar por temor a repetir mi ingenuidad en aquellos nuevos confines, para mí inexplorados. Jamás pretendí ser el personaje del Maestro en la novela de Bulgakov, ni tampoco seguí adelante como un turista lastimero que tira monedas al aire. Lo hice acompañado de una bandada pájaros exóticos que de tanto ver guardaron sus cabezas dentro de la nube.

Quedé solo en un espacio cerrado, mirando a un grupo de hombres y mujeres que solo sabían repetir sus nombres una y otra vez como si con ello fueran a solucionar sus problemas existenciales.

Hay escobas voladoras que parecen un extracto de la cotidianidad, donde todo en ellas se mueve y a veces el usuario siente moverse con ellas. No hablo de aventuras, sino escobas que logran convencer al viajero mucho más de lo que aparentemente pueden ofrecer. Sin embargo, la historia cuenta falsedades a trasluz, como un velo invisible para solo contemplar el lado claro de la vida. Sentí presión y la incertidumbre pudo envolverme de la misma manera que me envolvió durante la mayor parte del tiempo donde se repetía el mismo código en cada lugar.

Siempre me han fascinado las escobas que van contando muchas cosas al mismo tiempo y no me entero de ninguna porque mi objetivo no es penetrar en el alma oculta del se r sino en las causas trasmisoras de ese ocultamiento. Y en aquel viaje iba a detenerme en una cárcel donde un supuesto escritor terminaba de escribir un libro en papel de baño para mostrar al mundo tal cual era.

Pero ese no podía ser un buen final porque repetiría la historia de Bulgakov y siempre su dosis de ficción mezclaría mis fantasmas con las suyas.

Esa historia no tiene final porque la escoba no retrocedió ni yo bajé de ella para encontrar un personaje femenino llamado Margarita, Miriam o Elena dispuesta a cruzarme el rostro con una buena bofetada.

Mientras la bandada de pájaros retrocedía, yo continuaba volando sobre mi escoba en aquellos parajes que un día fueron propios, como en los cuentos de hadas, donde la imaginación del escritor hace posibles finales -y principios- sorprendentes.