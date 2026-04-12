Monte Grande y la palabra empeñada

El campo dominicano necesita, más que anuncios, ACCIONES. Los hombres y mujeres que labran la tierra reclaman EQUIDAD. Para cientos de productores agropecuarios de las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, en el Suroeste del país, la mejor muestra que puede dar el gobierno de apoyo es haciendo realidad el proyecto Monte Grande. Hace más de dos años que el presidente Luis Abinader inauguró EL EMBALSE donde se conserva el agua que proviene del río Yaque del Sur y sus afluentes. Sin embargo, esa parte de la obra NO ES EL TODO. El mismo gobernante, al entregar el embalse, aseguró que para Monte Grande cumplir su REAL misión necesitaba de las obras complementarias. Para eso, dijo, llamaría DE INMEDIATO a licitar los canales de riego, los aditamentos para llevar el agua hasta el Acueducto Regional –ASURO- y la instalación de maquinarias para generar entre 13 a 18 kilos de energía. El tiempo pasa y ese llamado no se produce. Es por eso que los productores agropecuarios del Suroeste no sienten el apoyo que anuncia el sector agropecuario del gobierno. El proyecto Monte Grande, sigue siendo un anhelo. Es cierto que luego del embalse las inundaciones se han reducido en más de un 9%. Eso es positivo. Pero además de controlar las riadas, este proyecto debe integrar unas 700 mil tareas a la producción, suplir de agua POTABLE DE CALIDAD a los pueblos de la región, contribuir con la generación eléctrica y atraer el turismo a la zona para afianzar su crecimiento económico. Por eso la insistencia de que se concluya la obra. Los pueblos de la región Enriquillo merecen una explicación del porqué no se completa. Qué impide al presidente hacer realidad la promesa hecha en enero del 2024, cuando dijo: “Estamos conscientes de que para el aprovechamiento de esta importante estructura, se requiere construir las obras complementarias de la presa. Por esta razón, estamos en proceso de LICITACIÓN para la contratación de estas infraestructuras, que estarán iniciando los trabajos en este mismo año 2024”. AUN ESPERAMOS, SEÑOR PRESIDENTE